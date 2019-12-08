Гороскоп на 8 декабря: Девы могут вести себя эгоистично, а Козерогам надо прислушаться к сердцу

Хотите знать, что вас ждет 8 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно побыть ребенком, а кто должен быть более ответственным.

Овен

В этот день вами может руководить желание побыстрее избавиться от всех задач. Не нужно действовать слишком быстро, потому что вы рискуете упустить много важных деталей. И потом все придется переделывать.

Телец

Поищите себе интересное занятие на вечер. Сейчас вам не стоит засиживаться дома, иначе вы можете потерять интерес к обычным жизненным радостям. Если не получится выбраться из под одеяла, хотя бы проведите время за книгой.

Близнецы

Вера в лучшее помогает вам относиться ко многим вещам спокойно. Это хорошо, потому что так вы экономите свои нервные клетки. Продолжайте в том же духе, и совсем скоро получите награду за свои старания.

Рак

Не нужно перекладывать свою ответственность на других. Вам может казаться, что причиной ваших неудач является кто угодно или что угодно, только не ваше поведение. А ведь проблема именно в том, что вы сами идете куда-то не туда.

Лев

В первой половине дня вам может улыбнуться удача. Попробуйте поиграть в лотерею. Кто знает, может вы сможете выиграть приличную сумму? Также стоит обратить внимание на знаки вокруг. Вселенная пытается что-то вам сказать.

Дева

От вашей уверенности в себе до эгоизма - один шаг. Держите свои эмоции под контролем, чтобы не огорчать своих близких. Также во второй половине дня вам стоит завершить запланированные на сегодня дела. Не оставляйте их на завтра.

Весы

Поиски смысла жизни - занятие интересное и увлекательное. Но нельзя забывать о более обыкновенных и простых вещах. Пока вы витаете в облаках и рассуждаете о проблемах мироздания, ваша реальность стоит на одном месте.

Скорпион

Подумайте, чего бы вам хотелось прямо в эту минуту? Если есть какое-то желание, которое можно легко осуществить, сделайте это. Такой простой ход поможет наладить ваше настроение и зарядиться позитивом.

Стрелец

Скорее всего, вы сейчас находитесь в немного приподнятом настроении. Но полностью расслабиться и насладиться моментом вам мешают проблемы, которые накопились за последнее время. Отпустите их.

Козерог

Если вы стоите перед выбором, примите решение в пользу ваших эмоций. Не думайте слишком рационально, слушайте свое сердце. Но помните, что не стоит слишком перегибать палку и бросаться в омут.

Водолей

Днем вам может захотеться чего-то спонтанного. Если это желание никому не навредит, поддайтесь ему. Отправьтесь на прогулку, покатайтесь на чем-то, купите что-то ненужное, но прикольное. Вы заслужили немного побыть ребенком.

Рыбы

От ваших собственных идей у вас уже идет кругом голова. И это понятно, ведь вы генерируете миллион вариантов развития событий в минуту. Сделайте глубокий вдох, дайте себе успокоиться и запишите в блокноте, чем хотите заняться в первую очередь.

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