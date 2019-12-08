RU  UA  EN

понедельник, 9 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 декабря

01:15
Ученые сделали интересное заявление о смертоносном оружии ацтеков
00:10
В Киеве подростки устроили массовую драку: сеть возмутило видео

8 декабря

23:52
Напоил и изнасиловал племянницу: в Киеве задержали опасного педофила, фото
23:06
В Киеве устроили акцию у стен ОПУ с требованиями по Донбассу: онлайн трансляция
22:29
Под Ровно 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера: назван жуткий мотив
21:50
Пожар в одесском колледже: в правительстве сделали важное заявление
19:48
На твердую пятерку: 5 признаков по-настоящему хорошего секса
19:29
Под Житомиром полицейский насмерть сбил велосипедиста и сбежал: подробности
18:55
В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе: фото и подробности
18:20
Заставляла попрошайничать ребенка: в Киеве заметили наглую мошенницу, видео
17:44
Подруга упала прямо на бетон: появился жуткий рассказ студентки о пожаре в Одессе
17:09
Беларусь всколыхнула новая волна протестов против объединения с Россией: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на 8 декабря: Девы могут вести себя эгоистично, а Козерогам надо прислушаться к сердцу

воскресенье, 08 декабря 2019, 06:30
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 8 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно побыть ребенком, а кто должен быть более ответственным.

Овен

В этот день вами может руководить желание побыстрее избавиться от всех задач. Не нужно действовать слишком быстро, потому что вы рискуете упустить много важных деталей. И потом все придется переделывать.

Телец

Поищите себе интересное занятие на вечер. Сейчас вам не стоит засиживаться дома, иначе вы можете потерять интерес к обычным жизненным радостям. Если не получится выбраться из под одеяла, хотя бы проведите время за книгой.

Близнецы

Вера в лучшее помогает вам относиться ко многим вещам спокойно. Это хорошо, потому что так вы экономите свои нервные клетки. Продолжайте в том же духе, и совсем скоро получите награду за свои старания.

Рак

Не нужно перекладывать свою ответственность на других. Вам может казаться, что причиной ваших неудач является кто угодно или что угодно, только не ваше поведение. А ведь проблема именно в том, что вы сами идете куда-то не туда.

Лев

В первой половине дня вам может улыбнуться удача. Попробуйте поиграть в лотерею. Кто знает, может вы сможете выиграть приличную сумму? Также стоит обратить внимание на знаки вокруг. Вселенная пытается что-то вам сказать.

Дева

От вашей уверенности в себе до эгоизма - один шаг. Держите свои эмоции под контролем, чтобы не огорчать своих близких. Также во второй половине дня вам стоит завершить запланированные на сегодня дела. Не оставляйте их на завтра.

Весы

Поиски смысла жизни - занятие интересное и увлекательное. Но нельзя забывать о более обыкновенных и простых вещах. Пока вы витаете в облаках и рассуждаете о проблемах мироздания, ваша реальность стоит на одном месте.

Скорпион

Подумайте, чего бы вам хотелось прямо в эту минуту? Если есть какое-то желание, которое можно легко осуществить, сделайте это. Такой простой ход поможет наладить ваше настроение и зарядиться позитивом.

Стрелец

Скорее всего, вы сейчас находитесь в немного приподнятом настроении. Но полностью расслабиться и насладиться моментом вам мешают проблемы, которые накопились за последнее время. Отпустите их.

Козерог

Если вы стоите перед выбором, примите решение в пользу ваших эмоций. Не думайте слишком рационально, слушайте свое сердце. Но помните, что не стоит слишком перегибать палку и бросаться в омут.

Водолей

Днем вам может захотеться чего-то спонтанного. Если это желание никому не навредит, поддайтесь ему. Отправьтесь на прогулку, покатайтесь на чем-то, купите что-то ненужное, но прикольное. Вы заслужили немного побыть ребенком.

Рыбы

От ваших собственных идей у вас уже идет кругом голова. И это понятно, ведь вы генерируете миллион вариантов развития событий в минуту. Сделайте глубокий вдох, дайте себе успокоиться и запишите в блокноте, чем хотите заняться в первую очередь.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Гороскоп на 29 ноября: Девы будут раздражать людей, а Близнецов ждет буря эмоций

Гороскоп на сентябрь: приключения у Водолеев и гордость у Козерогов

Преображение Господне и именины Нонны: какой праздник 19 августа

Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: