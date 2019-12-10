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Гороскоп на 10 декабря: Рыбам нельзя доверять интуиции, а Ракам нужно отключить эмоции

вторник, 10 декабря 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 10 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет готов к переменам, а кому надо перестать пытаться понравиться другим.

Овен

В этот день вам стоит быть предельно внимательными. Старайтесь ничего не упускать, особенно в рабочих делах. Вы можете получить неожиданное предложение или просьбу. Не спешите отказываться, даже если идея кажетеся вам неприятной.

Телец

Попробуйте действовать так, как будто на вас никто не смотрит. Вы слишком часто ждете одобрения от окружающих, это очень сильно сбивает вас с пути. Не пытайтесь никому понравиться, просто делайте то, что считаете нужным.

Близнецы

От вашего мнение может зависеть крупный проект. Не бойтесь говорить то, что думаете. Даже если ваше начальство будет сначала с вами не соглашаться, позже они поймут, что ваша точка зрения была самой правильной.

Рак

Отключите свои эмоции. Только так вы сегодня сможете ни на кого не сорваться. Ваше настроение будет накаляться еще с самого утра, поэтому не нужно планировать на этот день важные задачи. К вечеру ситуация стабилизируется.

Лев

Для вас наступает период перемен. Интересно, что не ко всем из них вы готовы. Но действовать вы будете так, словно знали обо всех деталях заранее. Ваше умение взять себя в руки очень сильно поможет и вам, и вашим коллегам.

Дева

Перед тем, как кого-то в чем-то обвинить, подумайте дважды. Мы никогда не знаем на 100 процентов мотивы и чувства других людей. Не нужно пытаться ставить себя на чье-то место, все равно вы не увидите ситуацию его глазами.

Весы

Откажитесь от шумных компаний и походов в многолюдные места. Скорее всего, подобные ситуации будут для вас стрессовыми. Сейчас вам лучше как можно больше времени провести наедине с собой. Так всем будет комфортнее.

Скорпион

Вам может захотеться выплеснуть на кого-то свой негатив. Нужно вести себя осторожно с этим желанием, ведь вы можете навредить не только кому-то, но и себе. Лучше направьте свою энергию в полезное русло. Например, в спорт.

Стрелец

В чем только вас сегодня не пытаются упрекнуть. Кажется, будто все придираются к каждому вашему шагу. И, в принципе, так оно и есть. К сожалению, сейчас вы никому ничего не докажете. Поэтому постарайтесь просто не принимать все близко к сердцу.

Козерог

Вы целиком и полностью погружены в семейные заботы. Это приятно, но стоит подумать и о финансах. Посчитайте ваши средства и подумайте, какие траты вам предстоят. Хорошо бы сегодня составить какой-то список будущих покупок.

Водолей

Вы витаете в облаках своих желаний и мечтаний. Со стороны может показаться, что вы ведете себя легкомысленно. Но на самом деле вы двигаетесь в направлении очень важного этапа вашей жизни. Продолжайте в том же духе. Судьба любит мечтателей.

Рыбы

Не спешите делать выводы. Перед тем, как принять какое-то решение, вам стоит все очень тщательно обдумать. Ваша интуиция сегодня может вести вас по ложному следу, поэтому не стоит слепо ей доверять.

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