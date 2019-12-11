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Гороскоп на 11 декабря: у Стрельцов начинается новый этап, а Девам надо перестать перекладывать проблемы

среда, 11 декабря 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 11 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно подумать о здоровье, а кого ждет резкое улучшение настроения.

Овен

Позвольте себе немного уменьшить нагрузку. Сейчас на ваших плечах может оказаться больше задач, чем вы готовы выполнить. Не бойтесь признаться, что устали и не справляетесь с объемом работы.

Телец

Подумайте о своем здоровье. Сегодня оно может начать неприятно вас удивлять. Если почувствуете недомогание, не закрывайте на это глаза. Отдохните, примите лекарства. Но ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

Близнецы

От вашего внимания сейчас зависит чье-то настроение. Кто-то ждет момента, чтобы получить немного вашего времени. Подумайте, хотите ли вы ответить этому человеку взаимностью. Если да, сделайте шаг навстречу.

Рак

Негативные волны наконец начинают утихать. С самого утра ваше настроение может быть нейтральным, но ближе к обеду оно начнет стремительно улучшаться. Вечером вы можете и вовсе захотеть какого-то праздника. Не сдерживайте себя.

Лев

Позвольте себе немного побыть ребенком. Да, вы взрослый и серьезный человек. Но даже вам иногда нужно просто порадоваться мелочам и забыть о проблемах. Не бойтесь показаться смешным и отбросить важные задачи.

Дева

Перекладывание своих проблем на чужие плечи - не лучшая тактика. Вы сами создаете свое настроение. От того, что вы обвините кого-то в своих внутренних переживаниях, ничего не изменится. Постарайтесь мыслить логически.

Весы

В перспективе вас ждет успех, но сейчас придется довольствоваться маленькими победами. Не закрывайте глаза на небольшие приятные достижения. Хвалить себя - очень важное умение.

Скорпион

Негатив в вашем настроении начинает угасать и вам хочется компании. Поговорите с кем-то, кто готов вас выслушать. Но помните, что человек не знает всей картины, и может неправильно понять какие-то ваши слова.

Стрелец

С этого дня в вашей жизни начинается новый период. И только вам решать, каким он будет. Постарайтесь создать надежный фундамент для будущего. Занимайтесь тем, что вам интересно. И окружите себя приятными людьми.

Козерог

На смену праздничному настроению пришли скучные будни. Не расстраивайтесь, ведь без рутины никак нельзя обойтись. Постарайтесь побыстрее закончить неинтересные задачи, чтобы снова вернуться к чему-то приятному.

Водолей

Вам придется немного отвлечься от своих планов и заняться домашними делами. Уборка, готовка и прочие задачи сами себя не выполнят. Не стесняйтесь попросить кого-то вам помочь, так вы быстрее справитесь со всем.

Рыбы

За вашей спиной разгорается какая-то бурная дискуссия. Не пытайтесь в нее влезть, но попробуйте уловить, о чем идет речь. Кто-то может желать вам зла. А кто-то, наоборот, старается вам помочь, и не совсем понимает, как именно это можно сделать.

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