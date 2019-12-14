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Гороскоп на 14 декабря: Скорпионов ждут неудачи, а Рыбам придется бороться с воспоминаниями

суббота, 14 декабря 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 14 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто начнет сомневаться в себе, а кто сможет сохранить гармонию.

Овен

Овны могут начать сомневаться в собственных убеждениях. Вас могут терзать мысли о том, правильный ли путь вы выбрали, занимаетесь ли тем, чем хотите. Проанализируйте ситуацию и тогда поймете, в какую сторону стоит двигаться.

Телец

Тельцы могут разочароваться в своих силах, так как взвалят на себя больше задач, чем смогут одновременно завершить. Это сильно повлияет на ваше эмоциональное состояние, поэтому не стоит себя перегружать. Постарайтесь отвлечься от работы.

Близнецы

Вам сейчас любые горы по плечу. Все дела, за которые будут браться Близнецы, будут словно заканчиваться сами. Более того, результаты вашей работы приятно удивят и вас самих, и ваше окружение. Не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят.

Рак

Дружелюбие Раков поможет им сохранить гармонию в коллективе и дома. Также сейчас у вас есть хороший шанс воплотить в реальность давние желания, воспользуйтесь этой возможностью мудро. Не спешите закончить все дела в один момент.

Лев

Ваша деликатность поможет избежать конфликтов с сотрудниками и близкими. Не стоит слишком сильно напрягаться, данный период не принесет желаемых результатов, а силы будут потрачены. Лучше займитесь делами, которые не требуют особых моральных усилий.

Дева

Для представителей этого знака наступает период удач и побед. Вы можете опередить своих конкурентов, если не будете лениться и приложите необходимые усилия. Не сдавайтесь, вы находитесь в одном шаге от финишной прямой.

Весы

Вы пытаетесь схватиться за несколько дел одновременно, из-за этого возникают как внутренние, так и внешние конфликты. Расставьте приоритеты и все станет на свои места. Также не стоит слишком резко реагировать на критику.

Скорпион

Сейчас возможны небольшие потери и неудачи. Учитывайте это, принимая важные решения. Крупные покупки совершать можно, но делать это нужно вдумчиво, без импульсов. И не забывайте о вашей семье, сейчас вы ей нужны.

Стрелец

Велика вероятность соперничества с кем-то, кто сильнее вас. Наберитесь терпения, постарайтесь найти союзников. Вы можете нарушать правила, но не позволяйте себе слишком перегибать палку. Ваша игра должна оставаться честной.

Козерог

Не спешите принимать важные решения. Если нужно попросить кого-то о помощи, сделайте это. И постарайтесь сегодня не заниматься рабочими делами, вам нужно отвлечься. Иначе позже вам будет не хватать сил и вдохновения.

Водолей

Сейчас ваша интуиция работает просто отлично, прислушивайтесь к ней. Ваш успех зависит только от вас, поэтому, чем больше усилий вы приложите, тем большего сможете добиться. Не позволяйте себе лениться и отказываться от важных дел.

Рыбы

Не позволяйте старым воспоминаниям вас контролировать. Ваше прошлое тянет вас назад, но в ваших силах вырваться и сделать решительный шаг вперед. Не бойтесь действовать, вы сейчас ничего не теряете.

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