Гороскоп на 17 декабря: Тельцам нельзя влазить в сплетни, а от Козерогов будут хотеть внимания

Хотите знать, что вас ждет 17 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет хотеться внимания, а кто может потерять деньги.

Овен

В этот день вероятны финансовые новости. Вы можете как внезапно потерять часть денег, так и найти какую-то сумму. Помните, что быстрые доходы всегда приводят к неожиданным тратам. Не действуйте импульсивно.

Телец

Вам стоит держаться в стороне от всяких сплетен и интриг. Не позволяйте никому втягивать вас в сомнительные ситуации. Анализируйте мотивы людей, так вы сможете обезопасить себя от неприятностей.

Близнецы

Удача сегодня на вашей стороне, поэтому можете смело браться за любые дела. В работе все будет достаточно гладко. А вот в личной жизни возможны приятные перемены. Действуйте решительно и не оглядывайтесь назад.

Рак

От одного слова может измениться настроение на весь день. Не реагируйте слишком остро на то, что вам говорят, иначе можете начать вести себя слишком эмоционально. Решения нужно принимать аккуратно и вдумчиво.

Лев

Поставьте на паузу свои романтические переживания. От них сейчас все равно мало толку. Лучше займитесь важными делами или домашней работой. Также вам будет полезно куда-то выплеснуть свою энергию.

Дева

Настройтесь на позитив. Ощущение праздника не может до вас достучаться, вы просто не даете ему шанса. Отпустите ситуацию, постарайтесь просто плавно плыть по течению. Оно само приведет вас к новым приключениям.

Весы

За вашей маской самоуверенности в этот день будет просматриваться большое количество комплексов. Это нормально, ведь каждый из нас иногда сомневается в своих силах. Но не позволяйте себе думать, что вы в чем-либо хуже других.

Скорпион

Закройте какой-то пункт своего плана. Подумайте, какое дело вы можете завершить уже прямо сегодня, и сделайте это. Также стоит задуматься о предстоящих проектах. Возможно, вам стоит заранее спланировать свой отпуск.

Стрелец

Не нужно пытаться успеть все и сразу. Вы ведь не можете разорваться и находиться в двух местах одновременно. Ничего страшного не произойдет, если вы просто выберете более важные задачи, оставив второстепенные на потом.

Козерог

Ваша вторая половинка сейчас очень хочет вашей заботы. Постарайтесь сегодня чем-то ее порадовать. Сделайте маленький сюрприз, пообедайте в кафе или просто приготовьте ужин. Все ваши усилия оценят на 100 процентов.

Водолей

Романтика сейчас захлестывает вас с головой. Проблемы, планы и рабочие дела окончательно вас утомили, вам хочется просто свернуться калачиком и обнять кого-то. Позвольте себе эту маленькую слабость, это пойдет на пользу.

Рыбы

На сегодня не нужно планировать уборку и другие подобные дела. У вас просто не хватит на все это сил и энергии. Лучше отложите домашние задачи на потом, а сейчас сконцентрируйтесь на запланированной программе.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.