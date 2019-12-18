Гороскоп на 18 декабря: Стрельцы будут переживать из-за денег, а Рыбам нельзя работать вечером

Хотите знать, что вас ждет 18 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет ценная информация, а кому стоит опасаться разговоров за спиной.

Овен

В этот день вы будете более агрессивны, чем обычно. До обеда вас будет очень просто вывести из себя. Старайтесь не срываться и ни на кого не кричать, это только усугубит ситуацию. К вечеру ситуация наладится.

Телец

Запомните, кто и что вам будет сегодня говорить. Очень может быть, что эти слова пригодятся вам в будущем. Не забывайте, что все случайности не случайны. Особенно в том случае, когда речь идет о карьере.

Близнецы

Не бойтесь делать решительные шаги. Сегодня вы можете почувствовать в себе желание резко что-то изменить. Если сможете придумать четкий план действий, смело двигайтесь вперед.

Рак

За вашей спиной ведутся какие-то неприятные разговоры. Они могут не касаться вас лично, но все равно стоит обратить на них внимание. Велика вероятность того, что люди также негативно отзываются про вас, когда вы их не слышите.

Лев

Сегодня вам не нужно быть начальником. Даже если у вас руководящая должность, не пытайтесь раздавать поручения и кем-то командовать. Люди все равно не будут вас слышать. Просто понаблюдайте за ситуацией.

Дева

В первой половине дня вероятны резкие смены настроения. Это зависит от вашего здоровья и общего эмоционального фона. Старайтесь не перебарщивать с кофеином. И ни в коем случае не употребляйте сегодня спиртное.

Весы

После обеда вы можете почувствовать сильную сонливость. Вы серьезно устали за последние несколько дней, поэтому вам очень нужен отдых. Идеальным решением будет провести вечер наедине с собой.

Скорпион

Лишнее общение вам сейчас совершенно ни к чему. Люди будут скорее раздражать вас, чем радовать. Не пытайтесь объяснять кому-то свои эмоциональные порывы, все равно вряд ли кто-то станет вас слушать. Просто отойдите в сторону.

Стрелец

Вас сильно волнует вопрос финансов. Возможно, вы планируете какие-то траты, и пока не знаете, как именно их перекрыть. Составьте четкий список будущих покупок. И не позволяйте себе транжирить.

Козерог

В вашем доме может появиться неожиданный гость. Приятные беседы сейчас будут сильно поднимать вам настроение, поэтому не отказывайтесь от них. Также стоит побольше гулять и меньше сидеть на одном месте.

Водолей

Вы просто очаровательны в своем желании создать везде праздник. Интересно, что у вас это дело получается лучше, чем у других, хотя вы совсем не прилагаете усилий. Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие.

Рыбы

На вторую половину дня не нужно планировать никаких важных дел. Вам стоит поберечь свои силы и эмоции. Лучше постарайтесь закончить все задачи до обеда, чтобы потом со спокойной совестью заниматься всем остальным.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.