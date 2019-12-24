Гороскоп на 24 декабря: Весов ждут преграды, а Близнецам надо отказаться от вредных привычек

Хотите знать, что вас ждет 24 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя одалживать деньги, а кто должен присмотреться к знакам свыше.

Овен

Если вам хочется взять кредит или одолжить деньги, подумайте дважды. Сейчас такой поступок может казаться правильным, но позже вам будет непросто разобраться с последствиями. Не забывайте о завтрашнем дне.

Телец

Утром вам стоит работать максимально продуктивно. Именно в первой половине дня вам будет проще всего закончить все дела. К вечеру постарайтесь освободить время для чего-то более приятного.

Близнецы

Откажитесь от вредных привычек. Не пейте кофе, не позволяйте себе курить и так далее. Постарайтесь прогуляться по улице хотя бы 10-15 минут. Это поднимет вам настроение и улучшит самочувствие.

Рак

Присмотритесь к знакам вокруг. В простых вещах вы сможете найти интересные подсказки. Также сегодня вам будут легко даваться все домашние задачи, поэтому вечером можете заняться уборкой или стиркой.

Лев

Напоминание из прошлого может застать вас врасплох. Не позволяйте ностальгии сбить вас с пути, пусть прошлое остается в прошлом. Помните, что нужно беречь свой опыт и не повторять старых ошибок.

Дева

Отпустите свои негативные эмоции. Утром они могут настойчиво вас преследовать, но в ваших силах от них отмахнуться. Сейчас ваше настроение портится только из-за общего негативного фона. Не поддавайтесь ему.

Весы

На вашем пути могут появиться неожиданные преграды. Воспринимайте их, как полезный урок. Также не стоит бояться просить о помощи. Если чувствуете, что не уверены в каком-то решении, посоветуйтесь.

Скорпион

Простые вещи могут начать выводить вас из себя. Это может происходить из-за усталости. Вы слишком перегружаете себя в последнее время. Дайте себе возможность немного отдохнуть и перезагрузиться.

Стрелец

Не стоит недооценивать своих соперников. Даже если вам кажется, что вы умнее и сильнее в 100 раз, внимательно следите за тем, что делают конкуренты. Они могут оказаться хитрее и проворнее.

Козерог

Крутые повороты в вашей жизни многое изменили. Сейчас вы смотрите на мир совсем не так, как год назад. Помните об этом, когда придет время сделать какой-то выбор. Ваша мудрость поможет выбрать верный путь.

Водолей

Вы чувствуете себя на вершине эмоционального подъема, это прекрасный мотиватор. Постарайтесь сохранить это состояние. Но не позволяйте себе работать слишком активно, иначе можете быстро перегореть.

Рыбы

Лучшие качества вашего знака - трудолюбие и умение реагировать спокойно на самые различные ситуации. Примените эти особенности в ситуации, которая сегодня возникнет. Не поддавайтесь негативному настрою других людей.

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