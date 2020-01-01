Гороскоп на 1 января: Козерогов ждет прогресс в личной жизни, а Рыб будут догонять конкуренты

Хотите знать, что вас ждет 1 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого будет давить груз неловкости, а кому нужно последить за своим самочувствием.

Овен

Утром вы можете чувствовать себя не лучшим образом. И дело даже не в здоровье. Вас будет давить груз какой-то неловкой ситуации. Постарайтесь отпустить это событие и не думать о нем.

Телец

Тельцы будут решительны и активны. Это привлечет внимание влиятельных людей. Вы сможете добиться новых высот в своих начинаниях, это станет хорошей почвой для будущего профессионального роста. Прислушивайтесь к советам экспертов.

Близнецы

Представителям этого знака нужно обратить внимание на свое самочувствие. Если заметите, что что-то не так, сразу же обращайтесь к специалистам. Сейчас нельзя забывать о своем здоровье, иначе позже оно напомнит вам о себе в малоприятной манере.

Рак

Ракам придется заниматься делами, которые вам совсем не нравятся. Но, к сожалению, за вас никто другой не сможет все закончить. Наберитесь терпения, всем иногда нужно делать что-то не слишком интересное и приятное.

Лев

Сейчас вы можете случайно выдать чью-то сокровенную тайну. Будьте осторожны в диалогах и не спешите делиться информацией. Однако, если вам хочется кому-то открыться, стоит сделать это. Только действуйте аккуратно и не будьте слишком наивными.

Дева

Только спокойствие сейчас поможет вам удержаться на плаву. Ваши скачки настроения могут серьезно испортить все планы, не поддавайтесь им. Также не стоит реагировать на обидные высказывания посторонних людей.

Весы

День благоприятен для карьеры и амбициозных планов. Звезды советуют не зацикливаться на прошлых победах и двигаться дальше. Используйте полученные награды и не пугайтесь возможности продвинуться дальше конкурентов.

Скорпион

Как бы вам ни хотелось все бросить и просто поваляться на диване, лучше заставить себя заняться делами. Чем быстрее вы начнете что-то делать, тем быстрее сможете позволить себе просто отдохнуть.

Стрелец

Вам могут предложить прибыльную работу, но не спешите соглашаться. Если условия труда вас не устроят, отстаивайте свою позицию. Не позволяйте никому вас использовать.

Козерог

В вашей личной жизни намечается какой-то прогресс. Возможно, ваш партнер захочет побыть с вами наедине, не отказывайте ему в этом. Позвольте себе насладиться романтическими нотками сегодняшнего дня.

Водолей

Водолеи будут особенно решительными в это время. Вы можете принять важные решения, которые помогут не только вам самим, но и отразятся на жизни окружающих. Продумывайте все шаги и не забывайте о последствиях своих поступков.

Рыбы

По вашим следам идут ваши конкуренты. Пока вы отдыхаете, они уже во всю продумывают, как бы присвоить ваши достижения. Не бойтесь, вы сможете отстоять свою правду. Но стоит внимательно смотреть по сторонам.

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