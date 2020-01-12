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Гороскоп на 12 января: Девы будут обидчивыми, а Весы проявят агрессию

воскресенье, 12 января 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 12 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому не нужно доказывать свою правоту, а кто должен отвлечься от планов.

Овен

На утро можно запланировать важную встречу или рабочее мероприятие. Коллеги сейчас будут внимательно к вам прислушиваться, особенно в том случае, если вы будете общаться в неформальной обстановке.

Телец

В первой половине дня стоит закончить все рабочие задачи, чтобы позже иметь возможность заняться чем-то более приятным. Вечером вам стоит уделить внимание семье и отдыху.

Близнецы

В начале дня постарайтесь ограничить общение с коллегами. Существует вероятность, что рабочие вопросы будут выводить вас из себя. Лучше дистанциироваться, чтобы избежать неловких разговоров.

Рак

Не пытайтесь доказать свою правоту тому, кто не собирается вас слушать. Ведите себя мудро и просто отойдите в сторону, если видите, что ситуацию не исправить.

Лев

Отвлекитесь от запланированных дел. Объем работы сильно вас смущает, поэтому стоит позволить себе немного разгрузить голову. Подумайте, чем вы можете максимально быстро себя развеселить.

Дева

Сегодня вы можете быть более обидчивы, чем обычно. Это приведет к неприятным мыслям. Постарайтесь спокойно объяснять окружающим свою точку зрения. И ни на кого не давите.

Весы

В этот день вы будете более агрессивны, чем обычно. До обеда вас будет очень просто вывести из себя. Старайтесь не срываться и ни на кого не кричать, это только усугубит ситуацию. К вечеру ситуация наладится.

Скорпион

Вам сегодня не стоит заниматься домашними делами. Они не принесут никакого приличного результата, вы только будете раздражаться сами и портить нервы другим. Лучше придумайте себе более приятные задачи.

Стрелец

Как бы вам ни хотелось сейчас все бросить, не принимайте поспешных решений. От вашего мнения сейчас зависит чье-то настроение. Помните, что сказанные слова уже не получится вернуть назад.

Козерог

К вечеру ваше самочувствие может немного пошатнуться. Постарайтесь избегать шумных вечеринок и большого количества трудных задач. Ваш организм нуждается в более аккуратном отношении в этот период.

Водолей

Кто не рискует, тот не Водолей. Вы сейчас готовы на любую авантюру, и это играет вам на руку. Смело слушайте свою интуицию, она сама подскажет, в какую сторону нужно двигаться.

Рыбы

Приготовьтесь к большому объему домашних дел. В какой-то момент подобные задачи могут начать вас раздражать, но не стоит реагировать на них слишком эмоционально. Если не хотите чем-то заниматься, просто скажите об этом.

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