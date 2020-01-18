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Гороскоп на 18 января: Весам нужен отдых, а Водолеям нужно подумать о финансах

суббота, 18 января 2020, 07:00
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 18 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно позволить себе поискать приключения, а кто будет упускать детали.

Овен

Когда будете отстаивать свою точку зрения, не забывайте об элементарной вежливости и правилах этикета. На волне эмоций вы можете начать вести себя неразумно. Не позволяйте импульсам испортить ваши собственные планы.

Телец

В тихом омуте могут скрываться те еще черти. И это утверждение сейчас как нельзя красочнее описывает ваше настроение. Вам хочется приключений? Что ж, позвольте себе их найти. Но будьте готовы к неожиданным поворотам.

Близнецы

Вы чувствуете, что начинаете восстанавливать свое эмоциональное равновесие, но пока что многие дела все равно выводят вас из себя. Ничего страшного в этом нет. Просто дайте себе еще немного времени, и не будьте с собой слишком строгими.

Рак

Отреагируйте наконец на слова окружающих. Да, вам кажется, что вы сильнее, опытнее и мудрее. Но иногда вы можете упускать из вида очень важные детали.

Лев

В поле вашего зрения может появиться человек, который заберет на себя все ваше внимание. Не теряйте голову, иначе можете перестать справляться со многими важными делами. Помните, что все хорошо в меру.

Дева

Скоро в вашу жизнь придет какое-то очень приятное событие. Будьте готовы к приятным эмоциям, вам будет важно не потерять от них голову. Займитесь собой. Уделите время своему здоровью и красоте.

Весы

После недавних событий вам нужен отдых. Позвольте себе освободить вечер и провести его наедине со своими мыслями и желаниями. Расслабьтесь и подумайте, чем бы вы хотели заняться дальше. И составьте план действий.

Скорпион

Дайте время своей судьбе. Вы ждете каких-то перемен, но они не могут произойти прямо сейчас. Отвлекитесь, это поможет нужным сюрпризам прийти в вашу жизнь. И не пейте много кофе.

Стрелец

Перед вами открываются удивительные перспективы. Кто-то может сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Будьте готовы сделать шаг в сторону больших перемен.

Козерог

Не стоит забывать о собственных желаниях. Прекрасно думать о других, но нельзя отворачиваться от себя полностью. Вспомните, чем вы давно хотели заняться. Это дело принесет вам радость и комфорт.

Водолей

В этот день вам стоит задуматься о вашем финансовом состоянии. Сейчас вы можете тратить больше, чем зарабатывайте. Постарайтесь не совершать необдуманных покупок. Лучше заранее составьте список того, что хотите приобрести.

Рыбы

Совсем скоро вас ждет крутой поворот. Но сегодня можно просто расслабиться и плыть по течению. День будет достаточно спокойным. Неприятности, которые могут встретить вас на пути, просто пройдут мимо. Не обращайте на них внимания.

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