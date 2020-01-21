Гороскоп на 21 января: Скорпионы не смогут принять правильное решение, а Рыбам придется кого-то переубеждать

Хотите знать, что вас ждет 21 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно заняться здоровьем, а кто сможет преодолеть преграды.

Овен

Ваш бескомпромиссный настрой может сбивать других с толку. Также вы можете запросто спровоцировать какой-то конфликт. Лучше не ввязывайтесь в спор, если чувствуете, что не до конца контролируете свои эмоции.

Телец

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Близнецы

Сейчас вам не стоит размениваться по пустякам, лучше начать что-то глобальное и грандиозное. В этот день удача и успех на вашей стороне во всех сферах вашей жизни. Возьмите максимум, чтобы получить грандиозные результаты завтра.

Рак

Постарайтесь заняться своим здоровьем. Если почувствуете недомогание, сразу же отправляйтесь домой или к врачу. Не перегружайте свой организм. Также нужно помнить о том, что режим сна и питания придумали не просто так.

Лев

У вас может появиться желание поделиться с кем-то хорошим настроением. В таком случае проявите свою заботу к близким, помогите советом или делом. Добрые дела сегодня возвысят вас как в собственных глазах, так и в глазах окружающих.

Дева

Следуйте за своим вдохновением. Сегодняшний день не требует от вас решения повседневных задач, так что разрешите вашему сознанию отдохнуть, расслабиться и зарядиться позитивной энергией.

Весы

Если вам хочется заняться чем-то новым, постарайтесь составить список дел, которые вам интересны. Начать что-то свежее можно прямо сегодня. Но помните, что сначала нужно разобраться с запланированными делами.

Скорпион

Внутренние колебания будут мешать принятию правильных решений, а при необходимости быстрых действий вероятность необдуманного шага или прострации сильно возрастет. Отложите важные вопросы на потом. Поберегите свои нервы.

Стрелец

Вас может потянуть на азарт. Это может выражаться как в тяге к каким-то играм или спорту, так и в сильном желании кому-то доказать свою правоту. Оставьте свое мнение при себе, если ваш собеседник не хочет его слышать. Так вы сэкономите свои же нервы.

Козерог

Не спешите и не хватайтесь за все дела сразу. Вам нужна дисциплина, а не суета. Постарайтесь спокойно обдумать все планы, составить график. Определитесь, какими делами нужно заняться в первую очередь. Это упорядочит ваш разум.

Водолей

Не ищите приключений на свою голову. В этот день вам обязательно нужно соблюдать осторожность во всех делах. И действовать аккуратно. Иначе вы рискуете потерять больше, чем заработали.

Рыбы

Окружающие могут начать сомневаться в ваших достоинствах и заслугах. Скорее всего, вам придется приложить немало усилий, чтобы переубедить всех и показать, что вы можете действовать разумно. Утром стоит расслабиться, это поможет взять себя в руки.

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