Гороскоп на 24 января: Дев ждет пауза в личной жизни, а Львам нельзя переходить черту

Хотите знать, что вас ждет 24 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть увереннее в себе, а кто должен аккуратно подбирать слова.

Овен

Почему вам кажется, что все совсем не так, как должно быть? Подумайте, чего именно вам не хватает для комфорта и счастья? Запишите на листике десять пунктов, которые нужно выполнить, чтобы поднять настроение.

Телец

Пока что вам не стоит делать резких шагов. Даже на пути к самой заветной цели не забывайте, что жизнь происходит именно сейчас, в эту минуту, и нельзя откладывать ее на потом. Живите в моменте, иначе можете многое упустить.

Близнецы

Помните, что ваше настроение влияет на ваше общение с людьми. Нельзя позволять себе огрызаться и ссориться с кем-то только потому, что вы встали не с той ноги. Выпейте валерьянки, если иначе не можете сохранять стабильность.

Рак

В вашем арсенале должно появиться важное оружие - уверенность в себе. Сейчас вам ее очень не хватает. Вспомните о своих заслугах и победах. Когда задумаетесь, сразу же поймете, что вы гораздо сильнее, чем сами себе кажетесь.

Лев

В откровенных разговорах лучше не переходить черту. Помните, что в вашей жизни есть детали, которые не каждый человек может понять. Старайтесь аккуратно подбирать слова и рассказывать только то, что интересно собеседнику.

Дева

Пауза в личной жизни может затянуться. В этот период все зависит от ваших решений. Не принимайте их поспешно, но и не откладывайте в дальний ящик. Не бойтесь рисковать, ваше счастье совсем рядом.

Весы

Просто попросите кого-то о помощи, в этом нет ничего стыдного. Вы же видите, что самостоятельно разгрести нынешний объем задач у вас не выходит. Не нужно бояться показаться слабым, вы просто не робот и тоже можете устать.

Скорпион

Полностью контролировать нынешнее положение дел не получится. Можете даже не пытаться. Ситуация сейчас не под вашим контролем, поэтому просто отпустите ее. Пусть уйдет то, что не должно с вами оставаться.

Стрелец

В вашу жизнь может вторгнуться кто-то, кого вы в ней совершенно не ждете. Это не плохо, но стоить быть осторожным. Ведь кто знает, какие сюрпризы или даже опасности поджидают за углом?

Козерог

Попробуйте поделиться своими обязанностями. Не бойтесь попросить кого-то вам помочь. Так вы не только потратите меньше сил, но и сможете понять, как к вам на самом деле относятся некоторые люди.

Водолей

В этот день вам стоит обратить особое внимание на свое самочувствие. Организм сам подскажет, какими делами лучше заняться и какое питание выбрать. Прислушивайтесь к своему телу и состоянию души.

Рыбы

Вам нужен совет кого-то более опытного, поэтому вы зациклены на поиске советчика. Но забавно то, что вашим главным гуру являетесь вы сами. Поговорите с собой, объясните себе свои собственные мотивы и чувства.

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