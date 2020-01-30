Гороскоп на 30 января: Весы будут чувствовать недомогание, а Рыб ждут трудности

Хотите знать, что вас ждет 30 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет важное событие, а кому придется контролировать эмоции.

Овен

Вас ждет какое-то важное событие, которое повлияет на ваше будущее. Не бойтесь действовать и не позволяйте себе бояться перемен. Все в жизни меняется, даже вы сами скоро будете совсем другим человеком.

Телец

День будет непростым. Его даже можно назвать тяжелым и неспокойным. Внутреннее равновесие будет постоянно сбиваться, вам будет непросто держать себя в руках. Постарайтесь поменьше нервничать и займитесь делами, которые вам приятны.

Близнецы

В этот день вас ждут встречи с людьми, которых вы будете не слишком рады видеть. Наберитесь терпения и ведите себя вежливо. Помните, что настроение всегда можно контролировать.

Рак

В этот день представителям знака стоит особенно сильно контролировать свои эмоциональные порывы. Вы можете как сильно чему-то радоваться, так и срываться на людей из-за самых незначительных мелочей. Осторожнее со словами и действиями.

Лев

Львам будет непросто общаться с начальством. Вы будете бунтовать и идти против системы, когда это будет совсем неуместно. Успокойте своего внутреннего революционера, он сейчас слишком активно проявляет свои худшие качества.

Дева

Девы будут готовы к переменам, которые совсем скоро их настигнут. Новый жизненный этап будет непростым, но вам сейчас все преграды по плечу. Почаще общайтесь с близкими, это даст необходимый заряд позитивной энергии.

Весы

Вы можете ощутить недомогание и упадок сил. Чтобы с этим справиться, придется уговорить себя на какое-то время просто отдалиться от всех планов и задач. Вам обязательно нужен выходной, чтобы просто выспаться и перезагрузиться.

Скорпион

Для представителей этого знака день будет наполнен яркими эмоциями. Уже в первой половине дня вы почувствуете прилив сил, поэтому в это время любые задачи будут даваться вам легко. Запланируйте на вечер что-то приятное.

Стрелец

Вас ждет неприятный эмоциональный всплеск из-за какого-то личного вопроса. Возможно, вам придется столкнуться с недоверием в отношениях. Не обманывайте себя и своего партнера, это никому не принесет пользы.

Козерог

Вы можете запросто стать душой любой компании, сейчас для вас открыты все двери. Только не открывайтесь людям слишком сильно. Те, кто кажется вам невероятно приветливыми и добрыми, запросто могут плюнуть в спину. Однако, при должной осторожности, вы можете встретить действительно хороших людей.

Водолей

Не нужно слишком категорично оценивать ситуацию. Все событие не делятся только на плохие и хорошие, у всего всегда есть различные полутона. Лучше не спешить с выводами и оставить тщательный анализ на потом.

Рыбы

Вас ждут трудности, из-за которых возможно придется отказаться от заранее намеченных планов. Это приведет к эмоциональной нестабильности, вас легко будет вывести из себя любой мелочью. Не срывайтесь на окружающих.

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