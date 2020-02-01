Гороскоп на 1 февраля: Овнам стоит себя похвалить, а Скорпионам нельзя забывать про отдых

Хотите знать, что вас ждет 1 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет непростой день, а кто сможет одержать какую-то победу.

Овен

Сегодня вы сможете одержать какую-то победу. Ваши недоброжелатели будут сильно огорчены этим фактом, поэтому будьте готовы дать им отпор. Похвалите себя за свой успех, вы хорошо поработали.

Телец

Тельцов ждут задачи, за которые обычно они не стали бы браться самостоятельно. Но, увы, пока не закончатся эти дела, начать что-то новое будет проблематично. Наберитесь терпения и подумайте, как можно быстро все это закончить.

Близнецы

Не доверяйте первому впечатлению. Вас ждет какая-то противоречивая новость, с которой вам будет непросто смириться. Не делайте поспешных выводов и постарайтесь реагировать на ситуацию мудро и спокойно.

Рак

Для Раков день может оказаться сложным в эмоциональном плане. Вас ждут потрясения, к которым вы можете оказаться не до конца готовы. Не поддавайтесь панике и постарайтесь оценить ситуацию спокойно. Попросите совета у родных людей.

Лев

Львы в это время будут очень ранимы и обидчивы. Вас может вывести из себя буквально любое слово, поэтому постарайтесь избегать тесного контакта с людьми. Даже с близкими вы можете вести себя агрессивно, помните об этом.

Дева

Сейчас вы можете решить сразу несколько небольших проблем, которые в последнее время вам мешают. Разберитесь с этими задачами перед тем, как браться за что-то новое. В романтической сфере стоит проявить настойчивость и шарм.

Весы

Вас ждут приятные новости и неожиданные перемены в личной жизни. Постарайтесь сделать все, чтобы ваш партнер разделял ваши взгляды и увлечения. Гармонию в отношения внесет также и совместный романтический отдых.

Скорпион

Этот день может поставить перед вами непростые задачи. Воспринимайте трудности как испытание. Если сможете их преодолеть, станете на уровень сильнее и мудрее. Также важно помнить о своем самочувствии. Не забывайте про отдых.

Стрелец

Представители знака, жизнь которых каким-либо образом связана с творчеством, сегодня почувствуют внезапный прилив вдохновения. Не отталкивайте этот порыв и не откладывайте его на потом.

Козерог

Вы можете сильно пострадать из-за собственной доверчивости. Ваша наивность заставит недоброжелателей попытаться вас использовать. Будьте внимательны и не позволяйте никому сесть вам на шею. И не нужно слишком остро реагировать на происходящее.

Водолей

Вам может показаться, что кто-то из близких ведет себя с вами слишком равнодушно. Возможно, вы чем-то обидели человека, сами того не подозревая. Постарайтесь выяснить, в чем причина такого внезапного холода.

Рыбы

Вам важно соблюдать осторожность во всем. День будет казаться неудачным, но вы сможете сделать его приятнее, если приложите определенное количество усилий. Ваше настроение, как и ваш успех, сейчас полностью в ваших руках.

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