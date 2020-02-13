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Гороскоп на 13 февраля: Овнов ждут победы в любви, а Весы могут наделать ошибок

четверг, 13 февраля 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 13 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет ухудшение самочувствия, а кто должен доверять интуиции.

Овен

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Телец

К вечеру ваше самочувствие может немного пошатнуться. Постарайтесь избегать шумных вечеринок и большого количества трудных задач. Ваш организм нуждается в более аккуратном отношении к себе в этот период.

Близнецы

Даже самых удачливых представителей знака сегодня будут поджидать препятствия и провалы. Не огорчайтесь, скоро эта полоса пройдет. Сейчас важно вынести из нее максимум полезной информации и опыта.

Рак

Вам стоит полагаться на собственную интуицию, сейчас она будет сильно обострена. Также займитесь своим здоровьем, в будущем оно может немного пошатнуться. Оставайтесь спокойны и уравновешены, иначе потеряете контроль.

Лев

Приготовьтесь к большому объему домашних дел. В какой-то момент подобные задачи могут начать вас раздражать, но не стоит реагировать на них слишком эмоционально. Если не хотите чем-то заниматься, просто скажите об этом.

Дева

Отвлекитесь от работы, сейчас это вам просто необходимо. Постарайтесь заняться чем-то приятным, не требующим особых усилий. Но и лениться себе не позволяйте, иначе потом не сможете вернуться в нормальный ритм.

Весы

Дружелюбие Весов поможет им сохранить гармонию в коллективе и дома. Также сейчас у вас есть хороший шанс воплотить в реальность давние желания, воспользуйтесь этой возможностью мудро. Не спешите закончить все дела сразу, иначе наделаете ошибок.

Скорпион

Отвлекитесь от запланированных дел. Объем работы сильно вас смущает, поэтому стоит позволить себе немного разгрузить голову. Подумайте, чем вы можете максимально быстро себя развеселить.

Стрелец

После всех событий последних дней вам явно нужен отдых. Разрешите себе поспать на час дольше или полежать на диване. Не устраивайте в этот день уборку, она отнимет у вас лишние силы.

Козерог

На вашем пути появится немало соблазнов и искушений. Не позволяйте себе лишнего и помните об осторожности. Также стоит обратить внимание на свой организм, сейчас вы легко можете переутомиться. Почаще бывайте на свежем воздухе.

Водолей

В первой половине дня постарайтесь ограничить общение с коллегами. Существует вероятность, что рабочие вопросы будут выводить вас из себя. Лучше дистанциироваться, чтобы избежать неловких разговоров.

Рыбы

Перед новым жизненным этапом вам нужно накопить силы. Чтобы справиться с этой задачей, окружите себя приятными людьми и максимально интересными занятиями. Не бойтесь пробовать что-то новое.

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