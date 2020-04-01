Гороскоп на 1 апреля: Скорпионам не стоит быть командирами, а Ракам нужно больше доверять

Хотите знать, что вас ждет 1 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет особенно конфликтным, а кого ждет водоворот страстей и эмоций.

Овен

В этот день вы можете быть особенно конфликтны. Постарайтесь контролировать порывы своего настроения и не выплескивать его на окружающих. Если поймете, что сдерживаться трудно, дистанциируйтесь от близких, посидите у себя в комнате, почитайте книгу.

Телец

Звезды сулят Тельцам яркие эмоции и водоворот страстей. Поэтому ваш день будет благоприятен для всех творческих дел и начинаний. Он будет насыщен спонтанными и яркими чувствами. Делитесь ими с окружающими и они будут приносить радость вам в ответ.

Близнецы

Сейчас возможны сильные финансовые потери, но это хорошо. Возможно вы потратите большую сумму на действительно полезное приобретение. В таком случае, небольшая нестабильность окупится совсем скоро.

Рак

Вам стоит больше доверять, как окружающим вас людям, так и своим чувствам, интуиции и знаниям. Сейчас ваша чрезмерная осторожность может сильно вам навредить.

Лев

Звезды советуют Львам не размениваться по пустякам, а начать что-то глобальное и грандиозное. Сегодня удача и успех на вашей стороне во всех сферах вашей жизни. Возьмите максимум, чтобы получить грандиозные результаты завтра.

Дева

В этот день звезды наделят воображение Дев огромной силой. Смело следуйте за ним по страницам любимых книг, фильмов, или просто пуститесь в мечты. Сегодняшний день не требует от вас решения повседневных задач. Так что разрешите вашему сознанию отдохнуть, расслабиться и зарядиться позитивной энергией.

Весы

Хороший день, чтобы проявить ваши лидерские качества, целеустремленность и энергичность. Звезды советуют вам сконцентрироваться на крупных и важных делах, ведь сегодня вашей энергии хватит на все.

Скорпион

Сегодня Скорпион меньше всего будут обращать внимание на мнение окружающих. Вы будете чувствовать уверенность в своей правоте и делах. С одной стороны такое поведение - путь к успеху в деловой сфере, но с другой - вы можете спровоцировать конфликты. Чтобы их избежать, попробуйте выступить в роли наставника, нежели командира.

Стрелец

Стрельцам нужно как следует отдохнуть. Хоть ваша внутрення энергия и будет вас склонять к бурной деятельности, лучше ее направить на какой-то активный досуг. Иначе состояние рассеянности может внести бардак даже в обычные задачи.

Козерог

В этот день все будет достаточно гладко. Поэтому можно смело расслабиться и плыть по течению. Решите повседневные задачи, распределите свою работу и наслаждайтесь.

Водолей

Звезды советуют Водолеям в этот день полагаться на холодный ум и трезвый расчет. Только факты, цифры и логика. Эмоции и интуиция сегодня не на вашей стороне. Лучше всего заняться вопросами финансов, составления бизнес-планов и бюджетов.

Рыбы

День пройдет для Рыб спокойно. Возможно появится желание поделиться с кем-то хорошим настроением. В таком случае проявите свою заботу к близким, помогите советом или делом. Добрые дела сегодня возвысят вас как в собственных глазах, так и в глазах окружающих.

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