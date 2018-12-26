Дети - наше все: управляющий компанией Rothschild написал книгу про единорога

Управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ, а также управляющий компанией Roshen Джованни Сальветти написал книгу для детей "Артуро и единорог".

Об этом сообщает Reuters.

Книга вышла на итальянском, английском и русском языках и доступна на Google.Books, Amazon и в других интернет-магазинах. Все доходы от продажи поступят в благотворительные фонды "Подари Жизнь" и "Таблеточки".

"Я не думал создавать книгу – это была просьба моих детей. Каждую ночь, когда я с ними, они хотят, чтобы я рассказывал историю. Они не хотят, чтобы я читал историю", – говорит Сальветти.

Сальветти - отец двух мальчиков 12 и 10 лет и девочки 8 лет. По словам банкира, книгу он написал по просьбе детей.

"Однажды они сказали мне: нам очень нравятся твои истории. Почему ты не пишешь?" – говорил Сальветти.

"Артуро и единорог" – это история про итальянца Артуро, которого обманули и он оказался в тюрьме, но благодаря искусству ему удалось наладить свою жизнь. Иллюстрации к ней также рисовал сам Сальветти.

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году стало известно, что Ротшильды взяли на себя управление Roshen в рамках "слепого траста".