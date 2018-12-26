РУС. | УКР.

среда, 26 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 декабря

21:34
В Украине из-за лютующей непогоды закрыли целую область: тысячи людей в плену
21:23
В Киеве открыли правовой клуб "Pravokator": что это значит
21:18
Главный фигурант дела об убийстве "Сармата" может выйти на свободу: в сети скандал
21:05
Суперзвезда мирового футбола оказался связан с масштабной оргией лесбиянок
20:59
Бабушка с Западной Украины поразила сеть подарком для армии: волонтеры плачут
20:49
Конец военного положения: стало известно, что ждет россиян на границе
20:30
Мэр Харькова принял неожиданное решение по президентским выборам
20:14
Порошенко ошибся с военным положением: генерал указал на важные нюансы
20:08
В Киеве разгорелся скандал с избиением слепого в больнице: видео, детали
20:03
Тарута договаривается с Гриценко по выборам: эксперт озвучил детали
20:00
Капитану российского топ-клуба грозит длительный тюремный срок
19:27
Сутки на Донбассе: появились данные о новой провокации боевиков
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дети - наше все: управляющий компанией Rothschild написал книгу про единорога

среда, 26 декабря 2018, 15:09

Управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ, а также управляющий компанией Roshen Джованни Сальветти написал книгу для детей "Артуро и единорог".

Об этом сообщает Reuters.

Книга вышла на итальянском, английском и русском языках и доступна на Google.Books, Amazon и в других интернет-магазинах. Все доходы от продажи поступят в благотворительные фонды "Подари Жизнь" и "Таблеточки".

"Я не думал создавать книгу – это была просьба моих детей. Каждую ночь, когда я с ними, они хотят, чтобы я рассказывал историю. Они не хотят, чтобы я читал историю", – говорит Сальветти.

Сальветти - отец двух мальчиков 12 и 10 лет и девочки 8 лет. По словам банкира, книгу он написал по просьбе детей.

"Однажды они сказали мне: нам очень нравятся твои истории. Почему ты не пишешь?" – говорил Сальветти.

"Артуро и единорог" – это история про итальянца Артуро, которого обманули и он оказался в тюрьме, но благодаря искусству ему удалось наладить свою жизнь. Иллюстрации к ней также рисовал сам Сальветти.

Как сообщал "Апостроф", в 2017 году стало известно, что Ротшильды взяли на себя управление Roshen в рамках "слепого траста".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Праздник Покрова в Украине: что важно знать

"Танцы со звездами": все подробности седьмого выпуска

Путин – не самый страшный человек в российской верхушке – поэт Орлуша

Когда россиян пугают "войной" и "фашизмом", они готовы жить без зарплат и пенсий – поэт Орлуша

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: