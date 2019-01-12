Светличная открыла в Харькове международный "Вертеп-фест": фото

12 января в Харькове стартовал всеукраинский Вертеп-фест, который продлится два дня.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке председатель Харьковской области Юлия Светличная.

"Вертеп-фест 2019" начался! Хорошая традиция, основанная три года назад, уже пересекла границы Украины! Сегодня Харьков соединил 6 стран - в Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландах и Польше вместе с нами пели известную колядку "Новая радость настала". Почти 1500 участников, 100 коллективов из всех регионов страны, более 60 локаций. Зарядились позитивом и добрыми пожеланиями. Сердце Украины в эти дни бьется именно на Харьковщине! "

По центральной улице Харькова, улице Сумской, прошел парад вертепов. Участники фестиваля и все желающие харьковчане прошли шествием от площади Конституции до площади Свободы.

После этого на главной площади Харькова состоялась Всеукраинская акция с одновременного выполнения колядки "Новая радость настала". К ней в этом году присоединились более 35 городов и сел Украины.

"Это исторический момент, потому что впервые Харьков, именно восточная Украина, объединила украинцев всего мира единым пением", - отметила организатор акции "Новая радость настала" Ирина Голубева.

В течение двух лет двухдневное действо Вертеп-фестиваля собирал около 700 участников со всех уголков Украины - представителей вертепных театров, колядников, фольклорно-театральных коллективов, любительских объединений. Приглашены любой формат спектаклей: вертепы традиционные и современные, детские и взрослые, музыкальные и драматические. Также приглашаются к участию коллективы, которые не играют собственно вертепы, но имеют хоровую программу колядок.

В концепции сразу была всеохватность празднике - оно должно дойти до каждого. Поэтому выступления проходят в популярных местах отдыха, на вокзале и торгово-развлекательных центрах, многие из которых находятся не в центре города, а в спальных районах - там, где в выходные бывает много харьковчан. Вертепы всегда приветствуют детские больницы и военный госпиталь - тех, кому особенно нужно тепло и внимание.

В географии предыдущих Вертеп-фестов почти вся Украина-20 областей от Карпат до Донбасса.

В этом году впервые пройдут "Етновечорницы" с участием как представителей других регионов, так и диаспор, которые представлены на Харьковщине. Также в этом году у фестиваля появился мобильное приложение: бесплатный мобильный туристический путеводитель по Харькову с возможностью планирования поездки в зависимости от предпочтений и бюджета пользователя. В нем же предоставлена информация об экскурсионной и игровую программу фестиваля "Вертеп-квест". Приложение разработали команда студентов НТУ "ХПИ".