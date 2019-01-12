РУС. | УКР.

суббота, 12 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 января

18:28
Где смотреть онлайн мужскую эстафету Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
18:17
В очередях на блокпостах боевиков на Донбассе умирают люди: подробности
17:50
Светличная открыла в Харькове международный "Вертеп-фест": фото
17:25
Кораблекрушение в Черном море: пострадавшие моряки вернулись в Украину
17:25
Бузова или Киркоров? Названы претенденты на Евровидение-2019 от России
17:11
Кубок мира по биатлону: видео и результаты мужской гонки преследования в Оберхофе
16:59
​Взрыв в пекарне Парижа: число жертв ЧП увеличилось, видео
16:55
Под Киевом трое мужчин на снегоходе провалились под лед в Киевском море: фото
16:52
Гриценко опубликовал свою предвыборную программу
16:36
​Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП с переворотом под Киевом: опубликовано видео
16:34
Македония приняла историческое решение по переименованию страны: реакция НАТО
16:08
На Донбассе самоликвидировался 23-летний боевик ЛНР: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Светличная открыла в Харькове международный "Вертеп-фест": фото

суббота, 12 января 2019, 17:50

12 января в Харькове стартовал всеукраинский Вертеп-фест, который продлится два дня.

Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке председатель Харьковской области Юлия Светличная.

"Вертеп-фест 2019" начался! Хорошая традиция, основанная три года назад, уже пересекла границы Украины! Сегодня Харьков соединил 6 стран - в Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландах и Польше вместе с нами пели известную колядку "Новая радость настала". Почти 1500 участников, 100 коллективов из всех регионов страны, более 60 локаций. Зарядились позитивом и добрыми пожеланиями. Сердце Украины в эти дни бьется именно на Харьковщине! "

По центральной улице Харькова, улице Сумской, прошел парад вертепов. Участники фестиваля и все желающие харьковчане прошли шествием от площади Конституции до площади Свободы.

После этого на главной площади Харькова состоялась Всеукраинская акция с одновременного выполнения колядки "Новая радость настала". К ней в этом году присоединились более 35 городов и сел Украины.

"Это исторический момент, потому что впервые Харьков, именно восточная Украина, объединила украинцев всего мира единым пением", - отметила организатор акции "Новая радость настала" Ирина Голубева.

В течение двух лет двухдневное действо Вертеп-фестиваля собирал около 700 участников со всех уголков Украины - представителей вертепных театров, колядников, фольклорно-театральных коллективов, любительских объединений. Приглашены любой формат спектаклей: вертепы традиционные и современные, детские и взрослые, музыкальные и драматические. Также приглашаются к участию коллективы, которые не играют собственно вертепы, но имеют хоровую программу колядок.

В концепции сразу была всеохватность празднике - оно должно дойти до каждого. Поэтому выступления проходят в популярных местах отдыха, на вокзале и торгово-развлекательных центрах, многие из которых находятся не в центре города, а в спальных районах - там, где в выходные бывает много харьковчан. Вертепы всегда приветствуют детские больницы и военный госпиталь - тех, кому особенно нужно тепло и внимание.

В географии предыдущих Вертеп-фестов почти вся Украина-20 областей от Карпат до Донбасса.

В этом году впервые пройдут "Етновечорницы" с участием как представителей других регионов, так и диаспор, которые представлены на Харьковщине. Также в этом году у фестиваля появился мобильное приложение: бесплатный мобильный туристический путеводитель по Харькову с возможностью планирования поездки в зависимости от предпочтений и бюджета пользователя. В нем же предоставлена информация об экскурсионной и игровую программу фестиваля "Вертеп-квест". Приложение разработали команда студентов НТУ "ХПИ".

Фотовзгляд

Все галереи
Заснеженный Киев с высоты птичьего полет

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Праздник Покрова в Украине: что важно знать

"Танцы со звездами": все подробности седьмого выпуска

Путин – не самый страшный человек в российской верхушке – поэт Орлуша

Когда россиян пугают "войной" и "фашизмом", они готовы жить без зарплат и пенсий – поэт Орлуша

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: