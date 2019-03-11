Украинец написал уникальный портрет Шевченко с секретом: фото

80-летний инженер из Винницкой области написал уникальный портрет поэта Тараса Шевченко - с помощью микроскопических букв.

Об этом сообщает ресурс "20 минут".

Портрет Тараса Шевченко написал строками из "Кобзаря" бывший инженер-землеустроитель Петр Брижук, который родом из Томашполя Винницкой области.

Буквы, из которых состоит портрет, меньше маковых зерен. Писал их художник пером и тушью, перо сточил до толщины волоса.

Бывшему инженеру-землеустроителю 80 лет. Зрение подводит, поэтому он уже не пишет картины. Ранее его работы демонстрировали в Италии, обещают показать еще и в США и Канаде.

Как отметил Брижук, идея написать портрет Кобзаря необычным способом возникла не случайно.

"По специальности я инженер-землеустроитель. Во время учебы во Львовском сельскохозяйственном институте любимым предметом было черчение. До сих пор храню чертежные наборы, которыми пользовался, будучи студентом. Достал как-то инструмент - и решил попробовать поработать. Перо сточил до размера волоса. Писал тушью. Контуры портрета Шевченко не мои, скопировал с одного из изображений. Приобрел в книжном магазине. Его размер 57х44 сантиметра. Писал в той последовательности, что и произведения в "Кобзаре"", - рассказал автор портрета.

Только в зрачках глаз на портрете нет букв, там просто точки, а все остальное - одежда, шапка, это строки из "Кобзаря". Оттенки менял насыщением цвета или, наоборот, делал его светлее. По его словам, часто приходилось задерживать дыхание., рука не должна была дрожать.

"Когда переписал "Причинную", то есть первый стих, взял маковых зерен, кинул на лист и увидел, что они большего размера, чем мои буквы", - поделился художник.

У Брижука есть еще один подобный портрет, написанный таким способом, – портрет Пушкина. Выполнен строками из стихотворений первого тома 3-томного собрания, куда вошло, в частности, известное произведение "Руслан и Людмила". Примерно год времени потратил на написание портрета Шевченко, чуть больше - на портрет Пушкина.

Рукописный "Кобзарь", размером со спичечный коробок После написания двух портретов у Брижука появилась новая идея – попробовать переписать стихи из "Кобзаря" такими же буквами. Строки одной страницы из уже упомянутого издания вместились на бумаге размером 3,5х5,5 сантиметров. В одном ряду насчитывается 35 букв, а на странице - 42 строки. Переписал книгу от первой до последней буквы.

Рукописный "Кобзарик" имеет размер 3,5х5,5 сантиметров.

Кроме "Кобзаря", у мастера каллиграфии есть еще две книги такого же размера – "Энеида" Котляревского и первый том произведений Пушкина. Говорит, одного терпения недостаточно. Надо иметь навыки чертежной дела, хорошее зрение, крепкую руку.

Прочитать маковые буквы, написанные Брыжуком, без увеличительных средств сложно.

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