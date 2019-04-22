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Новую серию "Игры престолов" слили в сеть за несколько часов до премьеры

понедельник, 22 апреля 2019, 01:07
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Фото: соцсети

За несколько часов до премьеры в Интернет слили вторую серию 8 сезона культового сериала "Игра престолов", которая должна состояться 22 апреля.

"Слили вторую серию последнего сезона "Игры престолов" за несколько часов до премьеры. Ее по ошибке показал немецкий Amazon Prime. Эпизод опубликован в оригинале и низком качестве", - пишут в сети.

Отметим, премьера первой серии восьмого сезона "Игры престолов" состоялась неделю назад, 15 апреля.

Как известно, финальный сезон легендарной саги стартовал 14 апреля. Авторы сериала рассказали, что фанатов ждут шесть эпизодов. Два первых будут иметь хронометраж – по 60 минут, еще четыре оставшихся эпизода будут длиться по 80 минут.

Как сообщал "Апостроф", ранее исполнитель роли Джона Сноу признался, что рассказал супруге финал сериала.

Также стало известно, что сцену финальной битвы в "Игре престолов" снимали 11 недель.

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