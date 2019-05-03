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Музыканты из Украины сыграли новый хит Rammstein на бандуре: зажигательное видео

пятница, 03 мая 2019, 12:34
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Украинские музыканты исполнили хит группы Rammstein на бандуре.

Видео было опубликовано на YouTube-канале B&B Project.

Музыканты представили попурри (музыкальная инструментальная пьеса - ред.) из хитов группы Rammstein с видеорядом. Песни немецкой группы музыканты исполнили на бандуре и кнопочном аккордеоне. Видео было опубликовано на YouTube-канале B&B Project.

В попурри включены отрывки таких композиций, как Du Hast, Мein Herz Brennt, Sonne, а также презентованной недавно Deutschland.

Пользователи принялись активно обсуждать виде и многие оставили положительные отзывы.

Как сообщал "Апостроф", в одном из клубов оккупированного боевиками незаконных вооруженных формирований Донецка состоялся концерт, посвященный украинской музыке.

Напомним, в сети активно обсуждают видеоклип, снятый на композицию украинской исполнительницы KAZKA под названием "Плакала". В нем российские правоохранители записали "безумно правдивую песню о жизни в России", пишут в сети.

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