Кобзарю и не снилось: сеть взорвали смешные мемы с украинскими поэтами и писателями

В сети появилась свежая коллекция мемов и фотожаб с украинскими писателями, поэтами и другими культурными деятелями.

Коллекцией поделилась сообщество Ukraine ART на странице в Facebook.

Так, среди мемов упоминаются имена таких великих деятелей как Леся Украинка, Тарас Шевченко, Иван Франко, Павло Тычина, Николай Гоголь и другие. В коллекции встречаются мемы, которые может понять и человек, никогда не интересующийся украинской литературой и такие, для понимания которых требуются неплохие познания хотя бы из школьной программы.

"Мемы об украинской литературе сделали мое утро", - говорится в сообщении к публикации.

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Как сообщал "Апостроф", ранее известный писатель, автор книги о событиях в ДАП осенью 2014 года "Аэропорт" Сергей Лойко опубликовал фотоснимки защитников Украины в Донецком аэропорту в начале вооруженной агрессии РФ.