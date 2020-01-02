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Народ живет сказками: любителям сериала "Слуга народа" поставили печальный "диагноз"

четверг, 02 января 2020, 20:36
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Сериал "Слуга народа", который сыграл немалую роль в том, что президентом Украины стал Владимир Зеленский, - это медийная спекуляция.

Так считает эксперт Екатерина Ильченко, передает "Апостроф" со ссылкой на "Буквы".

"Это спекулятивный фильм, я считаю. Он отвечает потребности людей подтвердить прекрасный миф – знаете, очень много сказок таких есть – было у отца три сына, два умных, а третий дурак. Дурак-дурак, но очень обаятельный и в результате у него все хорошо получилось, и он стал королем.

"Слуга народа" почему стал популярным? Потому что он попал в запрос, который присутствует в человеческой природе. Вопрос в том, почему наш народ продолжает жить сказками, которые в принципе рассчитаны на возраст 5-7 лет. Почему наш народ не перешел на более сложные скрипты, вот в этом вопрос.

Смотрите. Сериалы и фильмы – это часть культуры. Что такое культура? Культура с возрастом усложняется. Нам всем в детстве нравились простые и ясные вещи. С ними легко и просто. Потом мы их переростаем, переходим на более сложные. Людей нужно развивать. И это задачи гуманитарной политики. И это на самом деле очень важно. Потому что, то, что сейчас происходит глобально во всем мире – это не только украинская проблема. Но мы, наверно, прыгнули в самую глубокую лужу. С разбега", - сказала Ильченко.

"Слуга народа" - украинский телесериал режиссёра Алексея Кирющенка, произведённый "Студией Квартал 95". Слоган сериала: "История следующего президента". Премьера первого сезона состоялась на украинском телеканале 1+1 16 ноября 2015 года. Сюжет сериала разворачивается вокруг Василия Петровича Голобородька, учителя истории, который однажды выходит из себя от скотства окружающей жизни и в порыве гнева нецензурно высказывает всё накипевшее своему коллеге. Ученик его класса тайно снимает этот диалог на мобильный телефон и выкладывает в интернет, получая таким образом миллионы просмотров.

Голобородько становится очень популярен и, поддавшись на уговоры учеников, а также получив поддержку граждан, которые собрали необходимую для регистрации кандидатуры сумму денег, выдвигает свою кандидатуру на выборы президента. Наутро после выборов в обычную киевскую квартиру на Дарнице приезжает кортеж во главе с премьер-министром. У простого разведённого учителя истории, живущего с родителями, начинается совершенно новая жизнь.

Как писал "Апостроф" ранее, в новогоднем шоу на телеканале "Россия" показали сатирический номер, в котором жестко и зло высмеяли президента Владимира Зеленского и украинцев в целом.

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