Стало известно о важном решении по судьбе украинского певца, приговоренного к казни в Малайзии

Украинскому певцу Роману Золотареву, которого 29 марта 2019 года в Малайзии приговорили к смертной казни, отменили смертную казнь.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на личной Facebook-странице.

Золотарев - экс-участник шоу «Х-фактор» и «Битва хоров». Несколько лет назад уехал из Украины на заработки. В апреле 2017 года, когда возвращался на родину, согласился перевезти в Лаос чужой чемодан с вещами. Говорит, что предварительно убедился, что в нем нет ничего запрещенного, такого, как оружие или наркотики. Однако, во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд города Шах-Алам приговорил Романа Золотарева к повешению.

Сразу после того, как Роман попал под арест, его отец обратился за помощью к украинскому омбудсмену. Людмила Денисова лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой способствовать освобождению Золотарева. Сейчас мужчина уже прилетел в Украину и встретился с родными.

Однако, не все украинцы верят в невиновность Золотарева. Пользователи выразили предположение, что музыкант, все же, ввязался в историю с перевозкой наркотиков.

Как писал "Апостроф" ранее, 23 декабря пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Washington Post Джамаль Хашогги приговорили к смертной казни.