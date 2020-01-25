Оригинальные поздравления с Днем Татьяны 2020: короткие смс и шуточные стихи

25 января православные христиане чтят память святой мученицы Татианы - девушки, которая отдала свою жизнь за веру во Христа. А еще это любимая дата всех женщин, которым родители подарили имя Татьяна.

В Татьянин день принято поздравлять своих коллег, подруг, родственников и знакомых с таким именем. Сделать это можно оригинально, написав забавное смс или отправить прикольный стих. "Апостроф" собрал короткие поздравления с Днем Татьяны 2020, а также подготовил шуточные стихи.

Смс-поздравления с Татьяниным днем 2020

От стакана до стакана-

Год начался хорошо.

Я сегодня в День Татьяны,

На морозе и с душой

Поднимаю бодро кружку,

Прославляя всех Танюх.

В вашу честь с салютом пушку

Заряжаю и-и… Бу-бух!

***

Итак, она звалась Татьяна...

И как ее не назови,

Ио все же поздно или рано

Поймешь, ей равных нет в любви!

***

Танечка! Ты –

Требовательная

Афигенская

Нежная

Единственная

Чарующая

Красивая

Ангельски-прекрасная!

И все это про тебя! С праздником!

***

В Татьянин день тебе, красотка,

Пускай реально повезет:

Пусть будет легкою походка,

Сумей в любви сорвать джекпот,

Живи и жизнью наслаждайся,

Умей дружить, умей прощать,

И никогда не ошибайся,

Чтоб неудач совсем не знать.

***

Таня, Танечка, Танюшка

И Татьяна, наконец.

Твой сегодня день, подружка!

Поздравляю, молодец!

На работе все в порядке,

Дома, как всегда, ОК!

Только хочется разрядки:

Боулинг, сауна, бобслей?

***

Веселый нынче праздник - день Татьянин,

Тебя я поздравляю, как всегда!

Наш ритуал все время постоянен:

Поднимем тост, моя кинозвезда!

***

Наша Таня громко плачет…

Это все не про тебя!

У тебя ведь все иначе,

Ты - любимая моя!

В твой день Ангела, родная,

Пожеланья от меня:

Счастья, радости без края,

Счастлив я, что ты - моя!