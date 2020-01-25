Оригинальные поздравления с Днем Татьяны 2020: короткие смс и шуточные стихи

25 января православные христиане чтят память святой мученицы Татианы - девушки, которая отдала свою жизнь за веру во Христа. А еще это любимая дата всех женщин, которым родители подарили имя Татьяна.
В Татьянин день принято поздравлять своих коллег, подруг, родственников и знакомых с таким именем. Сделать это можно оригинально, написав забавное смс или отправить прикольный стих. "Апостроф" собрал короткие поздравления с Днем Татьяны 2020, а также подготовил шуточные стихи.
Смс-поздравления с Татьяниным днем 2020
От стакана до стакана-
Год начался хорошо.
Я сегодня в День Татьяны,
На морозе и с душой
Поднимаю бодро кружку,
Прославляя всех Танюх.
В вашу честь с салютом пушку
Заряжаю и-и… Бу-бух!
***
Итак, она звалась Татьяна...
И как ее не назови,
Ио все же поздно или рано
Поймешь, ей равных нет в любви!
***
Танечка! Ты –
Требовательная
Афигенская
Нежная
Единственная
Чарующая
Красивая
Ангельски-прекрасная!
И все это про тебя! С праздником!
***
В Татьянин день тебе, красотка,
Пускай реально повезет:
Пусть будет легкою походка,
Сумей в любви сорвать джекпот,
Живи и жизнью наслаждайся,
Умей дружить, умей прощать,
И никогда не ошибайся,
Чтоб неудач совсем не знать.
***
Таня, Танечка, Танюшка
И Татьяна, наконец.
Твой сегодня день, подружка!
Поздравляю, молодец!
На работе все в порядке,
Дома, как всегда, ОК!
Только хочется разрядки:
Боулинг, сауна, бобслей?
***
Веселый нынче праздник - день Татьянин,
Тебя я поздравляю, как всегда!
Наш ритуал все время постоянен:
Поднимем тост, моя кинозвезда!
***
Наша Таня громко плачет…
Это все не про тебя!
У тебя ведь все иначе,
Ты - любимая моя!
В твой день Ангела, родная,
Пожеланья от меня:
Счастья, радости без края,
Счастлив я, что ты - моя!