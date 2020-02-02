Император Джуд Лоу и Наполеон в образе Тарантино: дизайнер создает необычные портреты исторических личностей

Графическая дизайнер Бекка Саладин из Техаса с помощью специального редактора создает необычные портреты исторических деятелей.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на My modern met.
Девушка увлекалась археологией и всегда мечтала увидеть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле. С помощью графических редакторов Бекка превращает знаменитые портреты и скульптуры в фотографии. От Юлия Цезаря и Клеопатры до королевы Елизаветы I и принца Альберта.
На части работ видно сходство "оригиналов" с современными знаменитостями. Например, Наполеон похож на Квентина Тарантино, а древнеримский император Август мог быть младшим двоюродным братом Джуда Лоу.
Ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца по имени Несьямун, который жил во времена правления фараона Рамзеса XI между 1099 и 1069 годами до н.э. и был мумифицированный после смерти.