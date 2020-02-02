Император Джуд Лоу и Наполеон в образе Тарантино: дизайнер создает необычные портреты исторических личностей

Графическая дизайнер Бекка Саладин из Техаса с помощью специального редактора создает необычные портреты исторических деятелей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на My modern met.

Девушка увлекалась археологией и всегда мечтала увидеть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле. С помощью графических редакторов Бекка превращает знаменитые портреты и скульптуры в фотографии. От Юлия Цезаря и Клеопатры до королевы Елизаветы I и принца Альберта.

На части работ видно сходство "оригиналов" с современными знаменитостями. Например, Наполеон похож на Квентина Тарантино, а древнеримский император Август мог быть младшим двоюродным братом Джуда Лоу.

The Grand Duchess Anastasia Romanov 1 / 1 QUEEN VICTORIA 1 / 1 QUEEN MARY I.jpg 1 / 1 QUEEN ELIZABETH I.jpg 1 / 1 PRINCE ALBERT. 1 / 1 Nefertiti 1 / 1 NAPOLEON 1 / 1 MONA LISA 1 / 1 MADAME DU BARRY 1 / 1 MADAME DE POMPADOUR 1 / 1 LOUIS XV 1 / 1 Katherine of Aragon, wife of King Henry VIII 1 / 1 Julius Caesar 1 / 1 Henry VIII 1 / 1 HENRY VII 1 / 1 GENGHIS KHAN 1 / 1 Cleopatra 1 / 1 CALIGULA 1 / 1 BENJAMIN FRANKLIN 1 / 1 AUGUSTUS 1 / 1 ANNE BOLEYN 1 / 1 ALEXANDER THE GREAT 1 / 1 AGRIPPINA THE YOUNGER 1 / 1 ABRAHAM LINCOLN 1 / 1

Ученые воссоздали голос древнеегипетского жреца по имени Несьямун, который жил во времена правления фараона Рамзеса XI между 1099 и 1069 годами до н.э. и был мумифицированный после смерти.



