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Император Джуд Лоу и Наполеон в образе Тарантино: дизайнер создает необычные портреты исторических личностей

воскресенье, 02 февраля 2020, 05:21
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Графическая дизайнер Бекка Саладин из Техаса с помощью специального редактора создает необычные портреты исторических деятелей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на My modern met.

Девушка увлекалась археологией и всегда мечтала увидеть исторических персонажей такими, какими они были на самом деле. С помощью графических редакторов Бекка превращает знаменитые портреты и скульптуры в фотографии. От Юлия Цезаря и Клеопатры до королевы Елизаветы I и принца Альберта.

На части работ видно сходство "оригиналов" с современными знаменитостями. Например, Наполеон похож на Квентина Тарантино, а древнеримский император Август мог быть младшим двоюродным братом Джуда Лоу.

The Grand Duchess Anastasia Romanov
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QUEEN VICTORIA
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QUEEN MARY I.jpg
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QUEEN ELIZABETH I.jpg
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PRINCE ALBERT.
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Nefertiti
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NAPOLEON
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MONA LISA
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MADAME DU BARRY
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MADAME DE POMPADOUR
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LOUIS XV
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Katherine of Aragon, wife of King Henry VIII
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Julius Caesar
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Henry VIII
1 / 1
HENRY VII
1 / 1
GENGHIS KHAN
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Cleopatra
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CALIGULA
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BENJAMIN FRANKLIN
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AUGUSTUS
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ANNE BOLEYN
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ALEXANDER THE GREAT
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AGRIPPINA THE YOUNGER
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ABRAHAM LINCOLN
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