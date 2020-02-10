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Победителя "Оскара-2020" высмеяли забавной карикатурой

понедельник, 10 февраля 2020, 16:50
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Фильм "Паразиты" режиссера Пона Джун-Хо, который в этом году стал победителем кинопремии "Оскар", высмеяли меткой карикатурой.

Рисунок опубликовал в своем Telegram-канале российский карикатурист Сергей Елкин.

В своем творении он точно обыграл название фильма. На рисунке двое псов, которым досаждают блохи, обсуждают последние новости. Один из них говорит, что на месте судей, которые присуждают кинопремию "Оскар", ни за что не дал бы первенство фильму с таким названием.


Напомним, что в центре сюжета южнокорейского комедийно-драматического фильма - история безработной семьи, которая во что бы то ни стало решает поправить свое финансовое положение за счет другой весьма обеспеченной семейной пары. Но они выбирают для этого не самый тривиальный образ.

Как писал "Апостроф" ранее, в США показали скандальный фильм об убийствах на Майдане "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства". Автором ленты стал бывший советник Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто.

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