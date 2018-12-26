В Киеве разгорелся скандал с избиением слепого в больнице: видео, детали

В Киеве разгорелся скандал из-за слепого бездомного мужчины, который оказался на улице и живет на остановке почти месяц, с 1 декабря.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Уточняется, что больного мужчину, несмотря на слепоту, выгнали из больницы на улицу.

"В больнице били, боюсь. Есть не хочу, в туалет ходить некуда и не вижу ничего", - рассказал бездомный.

Позже стало известно, что мужчину все же определили в медицинское учреждение. И оказали должную помощь. Помимо слепоты у него обнаружили переохлаждение.

Как сообщал "Апостроф", ранее известная клиника снова попала в громкий скандал. Так, в Институте сердца в Киеве неизвестные заблокировали четырех активистов националистической организации С14.