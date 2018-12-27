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В сети показали фото наглого вора в Киеве

четверг, 27 декабря 2018, 10:06

В Киеве орудует наглый вор, который покушается на предметы компьютерной техники.

Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

"Этот "светлый человек" в наглую совершил кражу рабочего планшета в "Семейной Пекарне" на Соломенке. Если кто знает его - сообщите, пожалуйста", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал "Апостроф", 9 октября в пригороде Борисполя, неподалеку от Киева, произошло ДТП с участием двух автомобилей, пассажиры одного из которых решили"наказать" другого водителя и ограбили его.

Кроме того, в ночь на 15 октября в Киеве неадекватные мужчина и женщина, став свидетелями ДТП, вытащили из пострадавшего авто кошелек, а потом устроили драку с полицией. Полиция поймала их на месте преступления.

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