Стало известно о жуткой находке в киевской канализации: опубликованы фото

В Киеве в канализации нашли разлагающийся труп.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

Тело обнаружили в канализации в Святошинском районе по адресу улица Генерала Наумова, 33А.

"В канализации нашли труп, который разложился, перекрыл канализацию и топит подвалы ближайших домов. Ну тут два варика: либо бомж хотел погреться и что-то пошло не так, либо этот чел стал кому-то поперек горла и его убрали...", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в заброшенном здании среди шприцов и мусора обнаружили труп мужчины: предварительно, он замерз насмерть. А 5 января в Киеве в техническом тоннеле обнаружили тело женщины. Также в столице обнаружили тело подростка. Предварительно, он совершил суицид.