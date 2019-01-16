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Стало известно о жуткой находке в киевской канализации: опубликованы фото

среда, 16 января 2019, 11:45

В Киеве в канализации нашли разлагающийся труп.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Киев".

Тело обнаружили в канализации в Святошинском районе по адресу улица Генерала Наумова, 33А.

"В канализации нашли труп, который разложился, перекрыл канализацию и топит подвалы ближайших домов. Ну тут два варика: либо бомж хотел погреться и что-то пошло не так, либо этот чел стал кому-то поперек горла и его убрали...", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в заброшенном здании среди шприцов и мусора обнаружили труп мужчины: предварительно, он замерз насмерть. А 5 января в Киеве в техническом тоннеле обнаружили тело женщины. Также в столице обнаружили тело подростка. Предварительно, он совершил суицид.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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