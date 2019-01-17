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В Киеве безбилетник ударил контролера и устроил истерику в троллейбусе: видео

четверг, 17 января 2019, 18:35

В Киеве безбилетный пассажир троллейбуса отказался платить штраф, напав при этом на контролера.

Об этом в Facebook сообщил КП "Киевпастранс".

Отмечается, что инцидент произошел вечером 15 января.

"Когда пара контроллеров (женщина 22 года и мужчина 26 лет) зашли на остановке завод "Промсвязь" в троллеййбус, следовавший по маршруту №27, и начали проверку проездных документов согласно должностной инструкции, женщина-контролер попросила пассажира показать закомпостированный билет, но пассажир не смог подтвердить уплату своего проезда и заявил, что вообще не знает, где его билет, он "якобы имел и компостировал", и начал продвигаться к выходу на конечной, отказываясь оплатить штраф за безбилетный проезд", - сказано в сообщении.

Коммунальщики пояснили, что контроллер-мужчина преградил нарушителю выход, а когда тот пытался выскочить - не пустил его.

"Тогда нарушитель ударил в лицо кондуктора-мужчину и, ухватившись руками за поручни, начал бить ногами в спину. Женщина-водитель перепугалась и выскочила из троллейбуса, чтобы срочно позвонить на 102, чтобы вызвать наряд полиции. Только потому, что водитель своевременно отреагировала и заблокировала двери транспорта, нарушитель не убежал", - сказано в сообщении.

В предприятии заверили, что данным случаем уже занимаются правоохранительные органы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве лихач сбил солдата ВСУ.

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