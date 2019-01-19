В Киеве открыли уникальный музей: опубликовано видео

В центре Киева открыли новый уникальный для Украины Музей медуз, а в сети показали, чем удивят посетителей.

Об этом сообщает ТСН.

Каждый желающий сможет узнать в музее больше об этих существах. Посмотреть на них можно каждый день на Майдане Независимости. Гостям предлагают узнать, как живут медузы, чем питаются и чем жалят.

Как ранее сообщал "Апостроф", в 2019 году в столице откроется музей-галерея "Становлення української нації". Новая достопримечательность будет располагаться в здании Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. А в Бразилии сильный пожар уничтожил Национальный музей, старейшее научное учреждение страны и один из крупнейших музеев в Южной Америке.