Украинцы востока и запада символически встретились на мосту над Збручем: фото

Во вторник, 22 января, общественность и политики со всей Украины вместе с представителями духовенства образовали живую "цепь единства" на мосту над рекой Збруч в рамках празднования Дня Соборности.

Именно здесь 100 лет назад встретились украинцы востока и запада и, выйдя на центральную площадь Подволочиска, зачитали Акт Объединения.

"Для Аграрной Партии этот день является символическим, ведь всех аграриев Украины объединяет земля. В то же время, мы понимаем, что соборность - это не только общая территория, но и духовное единство, общие ценности и идеалы, общее понимание того, какого будущего мы хотим для нашего государства", - подчеркнул глава Аграрной партии Юрий Крутько, выступая перед присутствующими.

Политсила устроила зрелищное и трогательное действо: как и 100 лет назад, украинцы со стороны Тернопольской области и со стороны Хмельницкой области, идя навстречу друг другу, объединились "живой цепью" и спели Гимн Украины.

"Обе колонны встретились, символизируя настоящую цель единения двух берегов единой Украины под цветами воли, борьбы, несокрушимого духа, хлеборобского труда и земли", - говорится в сообщении на сайте партии.

Во время выступления Крутько выразил мнение, что "мы имеем тот исторический фундамент, который позволит нам построить успешную, экономически и территориально независимую Украину". Он также заявил, что "аграрии как никто объединяют нашу страну".

Стоит отметить, что в церемонии приняло участие множество молодых людей.

"В нашей стране достаточно молодых патриотов, которые уже сегодня своим примером меняют Украину к лучшему. И я искренне горжусь тем, что Аграрная партия стала той платформой, которая объединяет молодых энтузиастов", - отметила со сцены глава молодежного крыла партии Анна Мадей.

Во время торжеств представители духовенства также провели молитву за Украину.

Также присутствующие почтили минутой молчания всех погибших за свободу Украины во время Революции Достоинства, на Востоке государства и тех, кто присоединился к становлению единой суверенной и независимой Украины.

Завершая официальную часть мероприятия, Крутько вместе с однопартийцами выпустили в небо белых голубей как символ мира и веры в светлое будущее.