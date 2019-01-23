На Героев Днепра в Киеве горит многоэтажка: появилось первое видео

В среду, 23 января, в одной из многоэтажек в Киеве в квартире произошел пожар.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Возгорание случилось в жилом помещении по адресу улица Героев Днепра, 10Б. Там загорелась квартира в многоэтажном доме на 7 этаже.

"Прямо сейчас на Героев Днепра, 10Б, на 7 этаже горит квартира. На месте бойцы ГСЧС. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 22 января в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме в одной из квартир, где находились люди. Также в столице ночью в многоэтажном жилом доме огонь охватил квартиру. А в одном из сел Запорожского района произошел пожар в жилом доме, в котором погибли двое малолетних детей и мужчин, а мать детей от пережитого покончила с собой.