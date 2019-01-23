Во всех районах идут работы: власти Киева отчитались по уборке дорог и улиц от снега

Во всех районах Киева 23 января продолжаются работы по уборке дорог и улиц от снега.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Отмечается, что техника была заблаговременно размещена на исходных позициях, что позволило оперативно начать обработку противогололедными материалами столичных дорог. В течение 2-х часов, до 02:00 ночи, посыпочными материалами было обработано все магистральные улицы, мосты и путепроводы, спуски и подъемы, улицы, по которым курсирует общественный транспорт.

После этого спецтехника "Киевавтодора" начала следующий этап работ - уборку улично-дорожной сети от снега. 387 единиц спецтехники и 54 бригады были задействованы в уборке течение ночи и утра.

С 3:00 до 05:00 во всех районах города очистке дорожной сети проводилось колоннами спецтехники в количестве 4-7 единиц в зависимости от ширины проезжей части дорог. Кроме того, особое внимание было уделено уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской общественный транспорт мог беспрепятственно работать.

Параллельно дорожники проводили механизированную и ручную уборку подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта.

Также к уборке снега привлечены 144 трактора, 80 единиц техники "Киивзелебуда" и 3600 дворников.

Сообщается, что КГГА предварительно принято решение об ограничении въезда грузового транспорта в Киев с 17:00 до 21:00.