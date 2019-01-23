РУС. | УКР.

среда, 23 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 января

13:02
Европейская компания запустит новый поезд из Украины в Европу
12:51
Ждем эпидемию холеры: сети удивил странный способ "очистки" воды в Севастополе
12:50
Свежая дурь приехала: росСМИ публикуют новые фейки о Донбассе
12:48
Во всех районах идут работы: власти Киева отчитались по уборке дорог и улиц от снега
12:40
Пропажа самолета с известным футболистом: появилась обнадеживающая информация
12:34
​А могли сдохнуть, всеми забытые: в сети поставили на место пропагандистку из Крыма
12:28
Легендарная певица смутила болезненным внешним видом
12:21
На "трассе смерти" под Киевом произошло масштабное ДТП: опубликованы фото
12:13
Украина должна отдать образованию и науке приоритет в финансировании - глава партии "Основа"
12:06
У меня проблемы: Собчак отреагировала на драку мужа с ее любовником
12:05
Синоптик рассказала, где в Украине продолжатся снегопады и метели
11:55
​Санкции США в действии: друзья Путина лишились своих самолетов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Во всех районах идут работы: власти Киева отчитались по уборке дорог и улиц от снега

среда, 23 января 2019, 12:48

Во всех районах Киева 23 января продолжаются работы по уборке дорог и улиц от снега.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Отмечается, что техника была заблаговременно размещена на исходных позициях, что позволило оперативно начать обработку противогололедными материалами столичных дорог. В течение 2-х часов, до 02:00 ночи, посыпочными материалами было обработано все магистральные улицы, мосты и путепроводы, спуски и подъемы, улицы, по которым курсирует общественный транспорт.

После этого спецтехника "Киевавтодора" начала следующий этап работ - уборку улично-дорожной сети от снега. 387 единиц спецтехники и 54 бригады были задействованы в уборке течение ночи и утра.

С 3:00 до 05:00 во всех районах города очистке дорожной сети проводилось колоннами спецтехники в количестве 4-7 единиц в зависимости от ширины проезжей части дорог. Кроме того, особое внимание было уделено уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской общественный транспорт мог беспрепятственно работать.

Параллельно дорожники проводили механизированную и ручную уборку подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта.

Также к уборке снега привлечены 144 трактора, 80 единиц техники "Киивзелебуда" и 3600 дворников.

Сообщается, что КГГА предварительно принято решение об ограничении въезда грузового транспорта в Киев с 17:00 до 21:00.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко пошла в президенты: фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: