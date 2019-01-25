У Вятровича рассказали о дальнейшей судьбе снесенного в Киеве памятника Суворову: фото демонтажа

В четверг, 24 января, в Киеве во дворе военного лицея имени Ивана Богуна демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову.

Соответствующие фото опубликованы на Facebook странице активиста Владимира Кошовенко.

На сайте Украинского института национальной памяти сообщается, что памятник планируют передать в швейцарский музей.

"Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей Министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договоренности памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова ", - говорится в сообщении.

В Институте отметили, что после демонтажа монумент будет определенное время храниться на территории лицея.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 января в Запорожье неизвестные облили краской мурал Единства поколений защитников Украины.