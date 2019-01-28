РУС. | УКР.

понедельник, 28 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 января

14:57
В Москве нашли мертвым топ-чиновника: детали
14:53
Дело Мартыненко: адвокат рассказал, как НАБУ и САП скрыли ключевой документ
14:46
Битва декольте: Леди Гага, Кэтрин Зета-Джонс и Марго Робби восхитили откровенными образами
14:44
Украинские теннисистки с побед стартовали на турнире в Таиланде
14:34
В Украине установлена опасная иллюзия свободы слова - Тимошенко
14:29
Мокро и сыро: синоптики рассказали о погоде на 29 января
14:27
​В Киеве маршрутка посреди дороги потеряла колеса: фото с места ЧП
14:16
На Донбассе неизвестные застрелили российского военного: подробности
14:11
"Динамо" интересуется скандальным футболистом
14:08
​В Киеве случилось тройное ДТП с участием маршрутки: видео
13:55
Рак и депрессия: украинцев предупредили об опасной нехватке важного микроэлемента
13:43
​США готовят Путину военный сюрприз в Японии: подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве случилось тройное ДТП с участием маршрутки: видео

понедельник, 28 января 2019, 14:08

28 января в районе Святошино в Киеве произошла масштабная авария: столкнулись три автомобиля, в том числе и маршрутное средство с пассажирами.

Об это сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующее видео.

"Возле метро Академгородок произошла крупная авария с участием маршрутки и нескольких легковых машин. Все автомобили получили сильные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется. На месте работает полиция. Образовывается тянучка", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 26 января на Харьковском шоссе в столице произошло столкновение автомобилей, вследствие которого пострадали люди.

В то же время в Киеве на проспекте Павла Тычины произошло ДТП с пострадавшими - автомобиль Hyundai Accent службы такси Uber влетел в автобус "Богдан". В результате аварии пострадал пассажир Uber, его госпитализировали в больницу. Также сообщалось, что в Киеве обидчивый "шумахер" попал в кармическое ДТП.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за "Арсенал": впечатляющие фото реконструкции исторического восстания в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: