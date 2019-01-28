​В Киеве случилось тройное ДТП с участием маршрутки: видео

28 января в районе Святошино в Киеве произошла масштабная авария: столкнулись три автомобиля, в том числе и маршрутное средство с пассажирами.

Об это сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующее видео.

"Возле метро Академгородок произошла крупная авария с участием маршрутки и нескольких легковых машин. Все автомобили получили сильные механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется. На месте работает полиция. Образовывается тянучка", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 26 января на Харьковском шоссе в столице произошло столкновение автомобилей, вследствие которого пострадали люди.

В то же время в Киеве на проспекте Павла Тычины произошло ДТП с пострадавшими - автомобиль Hyundai Accent службы такси Uber влетел в автобус "Богдан". В результате аварии пострадал пассажир Uber, его госпитализировали в больницу. Также сообщалось, что в Киеве обидчивый "шумахер" попал в кармическое ДТП.