Избиение чеченцами мужчины в центре Киева: появилось видео воспитательной беседы активистов с участником

Активисты встретились с участниками избиения мужчины в центре Киева, возле ТРЦ "Арена Сити".

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "С14 news – резерв".

Также на странице Анастасии Яровой появилось объяснение ситуации и рассказ о том, как нашли подростков.

"Собралось нас несколько десятков. С14, Традиция и порядок, Правый сектор. Сначала ждали, что герои с видео приедут сами, потому что с ними как бы об этом договорились. Не приехали. Решили тогда идти в мечеть на Татарку и спрашивать Муфтия, как главу общины. В мечети одного из участников сразу же опознали местные. Приехало много "братьев" на дорогих машинах и даже полиция. Хотя и опознали, но выдавать не спешили, говорили, что не знают кто такие, но когда узнают - обещают набрать. Пожали руки и на том разошлись", – говорится в сообщении.

Через несколько часов трое из участников драки приехали в центр Киева, чтобы поговорить с активистами.

"Привез их почтенный чеченец, имя, к сожалению, забыл. Ими оказались дети 15-17 лет. Чеченец из них был только один, остальные - не помню кто. В общем, нормальные подростки, вызывают симпатию. Объяснили, что и как было. Сняли видео на том же месте с обещаниями "больше так не делать и сожалеть". Извиняться перед тем избитым мы и не требовали, потому что не знаем, как все было, а сам пострадавший не объявился", – пишет активист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", подростки, которые толпой избивали людей в Киеве у ТЦ "Гулливер" и использовали в социальных сетях никнеймы с нацистскими символами, извинились за свои действия и пообещали больше никого не трогать.