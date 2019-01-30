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Пытался похитить ребенка: в Киеве забили тревогу из-за опасного преступника

среда, 30 января 2019, 04:43

В понедельник вечером, 28 января, в Киеве неизвестный мужчина пытался выкрасть ребенка.

Об этом сообщает очевидец происшествия, Анна Куницкая на странице в Facebook "Минский массив. ОСН".

По ее словам, около 18:00 возле улицы Рокоссовского, 2 мужчина завел разговор с ребенком, который возвращался из школы №29. Он спрашивал, откуда и куда идет ребенок, предлагал "отвести к папе".

Как отмечается, ребенок испугался, однако не растерялся и быстро убежал.

Мужчина был среднего роста, одет в темно-синюю куртку и штаны из такой же ткани того же цвета.

"Будьте бдительны, проведите беседу с детьми, как они должны вести себя с незнакомцами, что должны делать, не бойтесь приводить примеры, объясните, что ребенок не должен стесняться громко позвать на помощь, или бояться кого-то обидеть, или огорчить незнакомца! Также, совет для взрослых, не будьте равнодушными и если увидели непонятную ситуацию с ребенком, не проходите мимо, спросите, все ок? Не нужна ли ребенку помощь", – призывает киевлянка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье местные активисты задержали педофила, который пытался лишить девственности несовершеннолетнюю девочку.

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