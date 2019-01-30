В Киеве лихач попал в серьезное ДТП на мосту: опубликованы фото и видео

В среду, 30 января, автомобиль на большой скорости влетел в отбойник на мосту Киева.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 10:45 на Северном мосту столицы. Машина марки BMW двигалась в сторону Троещины.

"По словам очевидцев, скорость автомобиля была выше допустимой на этом участке. За рулем находился молодой парень, который рассказал, что впереди него резко сбавил скорость другой автомобиль, а скользкая дорога не дала избежать столкновения", - говорится в сообщении.

В результате удара об отбойник, BMW получил сильные механические повреждения, а элементы кузова вылетели на встречную полосу и разбили лобовое стекло Chevrolet.

Вследствие аварии никто не пострадал. Однако на мосту образовалась масштабная пробка в обе стороны. На месте работал экипаж полиции, который установит все детали происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 29 января около Житомира произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе машины конвойной службы полиции.