РУС. | УКР.

среда, 30 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 января

15:35
Нардеп назвал Китай и Россию наиболее убыточными для Украины торговыми партнерами
15:30
В "Динамо" приняли важное решение по талантливому игроку
15:30
В США жестоко избили известного актера
15:29
​В Украине пропал капитан скандального судна "Норд": появилось заявление полиции
15:28
В Киеве лихач попал в серьезное ДТП на мосту: опубликованы фото и видео
15:25
Наоми Кэмпбелл завела роман с известным музыкантом
15:23
В Киеве пытались взорвать авто: полиция показала фото опасной находки
15:20
Европейцы ивестируют сотни миллионов евро в украинскую энергетику
15:04
В ГБР сделали важное уточнение по громким задержаниям
14:56
Тарута и Вакарчук ищут союзников для объединения – эксперт
14:50
Российская звезда объяснила, почему рассталась с мужем спустя 4 месяца после свадьбы
14:50
Ящик Бандеры: в России громко описали переход Ракицкого в "Зенит"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве пытались взорвать авто: полиция показала фото опасной находки

среда, 30 января 2019, 15:23

В Киеве сотрудники полиции обезвредили радиоуправляемое взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

Отмечается, что 29 января в Соломенский управления полиции обратился киевлянин с сообщением о том, что на улице Метростроевской возле своего автомобиля он обнаружил предмет, похожий на взрывчатку. По указанному адресу прибыли взрывотехники и работники территориального управления полиции.

После тщательного обследования территории правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное радиоуправляемый взрывное устройство на основе металлической трубки. Его изъяли, никто не пострадал.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на розыск и установление лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно прогремел взрыв на рынке.

Фотовзгляд

Все галереи
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: