В Киеве пытались взорвать авто: полиция показала фото опасной находки

В Киеве сотрудники полиции обезвредили радиоуправляемое взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

Отмечается, что 29 января в Соломенский управления полиции обратился киевлянин с сообщением о том, что на улице Метростроевской возле своего автомобиля он обнаружил предмет, похожий на взрывчатку. По указанному адресу прибыли взрывотехники и работники территориального управления полиции.

После тщательного обследования территории правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное радиоуправляемый взрывное устройство на основе металлической трубки. Его изъяли, никто не пострадал.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на розыск и установление лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно прогремел взрыв на рынке.