Киевский аэропорт огорчил пассажиров из-за нелетной погоды: фото

В пятницу, 1 февраля, в аэропорту "Киев" из-за сильного тумана задерживаются некоторые рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Как отмечается, видимость по состоянию на 15:00 составляет 300-550 м, вертикальная видимость – 70 м, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе – 0,4.

Некоторые рейсы были отменены, в частности: в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus).

Задерживаются рейсы на вылет в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan).

Кроме этого, задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера. В связи с этим, рейсы обратно также вылетят с опозданием.

Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.

"Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено питание, всем, кому необходимо будет предоставлен отель", – сообщили в пресс–службе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 29 января в аэропорту "Борисполь" под Киевом произошел сбой в заправке самолетов авиационным топливом, вследствие чего вылеты задерживались на 1-2 часа.