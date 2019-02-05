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В столице перестали выдавать карту киевлянина: что происходит

вторник, 05 февраля 2019, 12:06

В "Ощадбанке" перестали оформлять и выдавать Карточки киевлянина, но проблему пообещали вскоре решить.

Об этом сообщает газета "Сегодня".

"Ходила в отделение, чтобы узнать о переоформлении карты. Мне сказали, что их выдача временно прекращена. Что делать - непонятно. В других банках ее не оформляют. А сейчас Карточка киевлянина очень нужна. Без нее спокойно в троллейбусе не проедешь - требуют прикладывать к валидаторам", - рассказала возмущенная пенсионерка Мария Пономаренко.

"На горячей линии банка говорят, что оформление карточек приостановлено по техническим причинам. Советуют только периодически перезванивать и узнавать обстановку", - рассказал Валерий Борисов.

В газете отмечают, что о проблеме знают уже в КГГА. Там пообещали как можно быстрее возобновить оформление карточек.

"В департаменте соцполитики КГГА еще раз поясняют новшества с проездом льготных категорий: валидировать карту в наземном общественном транспорте должны лишь льготники-киевляне. Те пассажиры, которые имеют общегосударственные льготы на бесплатный проезд, могут пока ездить по удостоверениям, кондукторы не имеют права требовать у них оплату", - говорится в сообщении.

Также ситуацию прояснили и в "Ощадбанке".

"По решению КГГА был изменен продукт "Карточка киевлянина", что предусматривает модернизацию технологического процесса выдачи и обслуживания таких карт. Сейчас в банке продолжается внесение изменений в заключенные договора с техподрядчиками и тестирование. Поэтому в течение непродолжительного времени банк не выдавал новых Карточек киевлянина, но не приостанавливал прием документов от жителей на их изготовление. Выдача новых карт, оснащенных бесконтактным чипом, возобновится в ближайшее время", – сообщили в "Ощадбанке".

Однако жители также пожаловались, что при оформлении карты пытаются навязать допуслуги. В частности, в некоторых отделениях требуют перевести в этот банк пенсию или оформить страховку, а в случае несогласия отказываются оформлять электронный документ. В "Ощадбанке" поясняют, что у людей есть право выбора.

"Предлагаем клиентам-пенсионерам открытие Карточки киевлянина в двух бесплатных тарифных пакетах. "Пенсионный" дает возможность получать пенсионные выплаты на карточку и пользоваться, кроме льгот, другими преимуществами, а "Социальный" не предусматривает перевод пенсий. В случае отказа клиента от пакета "Пенсионный" Карточка киевлянина оформляется в пакете "Социальный" при наличии удостоверения, дающего право на льготы. Приобрести страховые продукты сотрудники банка могут предлагать тоже только дополнительно, это по желанию клиента", — объяснили в банке.

В этом году Карточка киевлянина станет актуальной и для жителей, которые не имеют ни льгот, ни официальной регистрации в Киеве. К примеру, те, кто ее оформит, смогут отдавать детей в киевские садики и не платить за них огромные суммы.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве готовится сомнительное решение по покупке городом системы-оператора "Карты киевлянина", на которую будет потрачено более 100 млн гривен из городского бюджета.

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