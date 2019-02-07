В Киеве водитель набросился с кулаками на школьника из-за детской шалости: видео

В Киеве водитель набросился на школьника с кулаками, после того, как тот бросил снежком в лобовое стекло его автомобиля.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Водитель этого Mitsubishi получил в лобовое стекло снежок. После этого вышел и надавал тумаков школьникам. Такое, не было детства, пожалуй", - сказано в сообщении.

В то же время часть комментаторов заступилась за водителя, обвинив подростков в порче имущества. Другие также обратили внимание, что школьник, якобы первым напал на мужчину.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель жестоко наказал наглого автохама.