РУС. | УКР.

четверг, 7 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 февраля

20:46
​Появился ультимативный документ ЕС по Украине: чего хочет Брюссель
20:30
Лето среди зимы: в сети показали завораживающий февральский пейзаж в Крыму
20:11
В Киеве водитель набросился с кулаками на школьника из-за детской шалости: видео
19:49
Спрятался в банке: в Киеве вооруженные люди пытались отобрать авто у мужчины, фото
19:29
​Под Житомиром произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом: есть пострадавшие, фото
19:10
"Груз 200" на Донбассе пополнился очередным боевиком: фото
18:53
Курс на НАТО: в "Народном фронте" призвали к конкретным шагам
18:52
​Антикоррупционная прокуратура приготовила Насирову неприятный "сюрприз"
18:40
Борьба за "просрочку": в сети показали грустное видео с пенсионерами в Киеве
18:34
Стали известны неутешительные детали о травме лидера сборной Украины
18:11
Страшная находка в центре Одессы: в квартире обнаружены трое мертвых человек
18:11
​Зависит от России: в Украине озвучили важную деталь для вступления в НАТО
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве водитель набросился с кулаками на школьника из-за детской шалости: видео

четверг, 07 февраля 2019, 20:11

В Киеве водитель набросился на школьника с кулаками, после того, как тот бросил снежком в лобовое стекло его автомобиля.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Водитель этого Mitsubishi получил в лобовое стекло снежок. После этого вышел и надавал тумаков школьникам. Такое, не было детства, пожалуй", - сказано в сообщении.

В то же время часть комментаторов заступилась за водителя, обвинив подростков в порче имущества. Другие также обратили внимание, что школьник, якобы первым напал на мужчину.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель жестоко наказал наглого автохама.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: