В Киеве автобус застрял в громадной дорожной яме: опубликовано фото

В среду, 13 февраля, в Киеве автобус погруз в дорожной яме, застряв посреди дороги.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя фото с места ЧП.

"На ямы уже никто особой внимания не обращает, но здесь все пропасть. Автобус все. Выехать не может. Кольцевая дорога (от Одесского путепровода в направлении Жулян)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали проблемы Дарницкого моста в Киеве.

В ноябре в Киеве на Борщаговке из-за провала асфальта образовалась большая яма. Возле выезда из гипермаркета "Ашан" провалился участок дороги, который перекрыл выезд с парковки и правую полосу движения. Также в столице обвалился мост около станции метро "Дарница".