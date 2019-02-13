​В Киеве из-за нескольких ДТП образовалась огромная пробка: видео

На Набережном шоссе произошло сразу несколько аварий, вследствие чего образовалась километровая пробка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Масштабное ДТП на Набережном шоссе, немного не доезжая до станции метро "Выдубичи". Причём, аварии сразу в двух рядах: во втором и в четвёртом. Огромная пробка в сторону Столичного шоссе", - говорится в сообщении.

Также, по словам издания, в районе Столичного шоссе произошла еще одна ДТП.

"Сейчас у станции метро "Выдубичи" трактор лежит на крыше. Детали происшествия пока устанавливаются", - сообщает "Киев Оперативный".

Как сообщал "Апостроф", 12 февраля на Кольцевой дороге в столице столкнулись автомобили Nissan Micra и Honda Civic. Ранее в Киеве на улице Соломенской произошло ДТП с участием военных и автомобиля полиции.