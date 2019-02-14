Угрожали Кличко и депутатам: блогер раскрыл детали скандальной застройки на Осокорках

Скандальный застройщик времен Януковича, с которым Киев ранее разорвал договор аренды участка земли на Осокорках, угрожал расправой поддержавшим это решение депутатам Киевского городского совета и членам их семей, а также мэру столицы Виталию Кличко.

Об этом сообщил блогер Сергей Наумович.

«Кажется, это только в Украине возможно. Скандальный застройщик на Осокорках решил буквально пойти войной: представители «Контактбудсервис» и финансирующего строительство банка «Аркада» звонили ряду депутатов Киевсовета, проголосовавших за разрыв договора аренды земельного участка на Осокорках с различного рода угрозами. Подключились силовые структуры. Также известно, что угрозы некими «последствиями» получали члены семей этих депутатов и даже мэр», – заявил Наумович.

Он также отметил, что данный факт свидетельствует о непримиримой позиции киевской власти в отношении незаконных застройщиков.

«В общем, перед нами — новый виток противостояния. Наблюдаем дальше. Надеюсь, что и в будущем незаконные застройщики в Киеве будут сталкиваться со столь непримиримой позицией городской власти», – заявил блогер.

Напомним, что по инициативе Виталия Кличко 77 депутатов Киевсовета проголосовали за разрыв договора аренды земельного участка на Осокорках. Основанием для такого решения стали долги застройщика перед городом в десятки миллионов гривен. Ранее Виталий Кличко предлагал застройщику компромисс – пройти градостроительный совет и изменить проект так, чтобы с ним согласились жители Осокорков. Но застройщик отказался.

Отметим, что также по предложению мэра Киева осенью был разорван договор аренды с другим скандальным застройщиком – на Андреевском спуске. В том случае также не обошлось без угроз, и даже дошло до прямого насилия – во время демонтажа строительного забора на сотрудников коммунальных служб и представителей киевской власти напали вооруженные люди.