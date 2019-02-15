РУС. | УКР.

пятница, 15 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

19:18
​В Киеве горел магазин Roshen: опубликовано видео
18:54
​Миллионы в день: у Порошенко рассказали, сколько тратят на выборы
18:42
Лион - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
18:31
Трамп решился: в США заявили о введении чрезвычайного положения
18:14
Война на Донбассе – общая угроза: Тимошенко встретилась с союзником Украины
18:11
Могут быть жертвы: в Киеве разрушается историческое здание, фото
18:03
Свитолина драматично проиграла битву за финал престижного турнира
17:45
Пойдут на армию: Луценко похвастался конфискацией у Януковича огромной суммы
17:44
​В Европе договорились о санкциях против россиян из-за агрессии на Азове
17:26
​Компенсация за Крым: в Гааге приняли важное решение по иску против России
17:25
Современная транспортная инфраструктура является залогом развитых регионов и состоятельных общин - Омелян
17:08
Ани Лорак заподозрили в беременности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Могут быть жертвы: в Киеве разрушается историческое здание, фото

пятница, 15 февраля 2019, 18:11

На улице ген. Геннадия Воробьева (Курской) в Соломенском районе произошло обрушение кирпичной кладки фасада дореволюционного здания.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"14.02.2019 г. около 19:30 произошло обрушение кирпичной кладки фасада здания над подъездом №3 дома 1/26 по улице Курской (Соломенский район). Дом дореволюционной постройки имеет статус культурного наследия и нуждается в срочном ремонте. Обращения жильцов во все возможные инстанции в течении 30 лет не дали никакого результата. Кирпичная кладка разрушается по всему периметру здания. Опасно выходить из дома. Это просто чудо, что не было жертв в этот раз!", - говорится в сообщении.

Как сообщал !Апостроф!, во Львове, в начале улицы Лычаковской обрушилась стена трехэтажного дома.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: