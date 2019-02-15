Могут быть жертвы: в Киеве разрушается историческое здание, фото

На улице ген. Геннадия Воробьева (Курской) в Соломенском районе произошло обрушение кирпичной кладки фасада дореволюционного здания.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"14.02.2019 г. около 19:30 произошло обрушение кирпичной кладки фасада здания над подъездом №3 дома 1/26 по улице Курской (Соломенский район). Дом дореволюционной постройки имеет статус культурного наследия и нуждается в срочном ремонте. Обращения жильцов во все возможные инстанции в течении 30 лет не дали никакого результата. Кирпичная кладка разрушается по всему периметру здания. Опасно выходить из дома. Это просто чудо, что не было жертв в этот раз!", - говорится в сообщении.

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