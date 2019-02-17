​Качель, или скворечник: в сети показали наглого "героя парковки" в Киеве

В сети показали наглого "героя парковки", который бросил свое авто на детской площадке.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"По старой, доброй традиции перед выборами во дворах домов начинают появляться детские площадки. Нам вот, на улице Строителей, 19, повезло меньше - нам привезли лишь одну б/у белую качельку с надписью Volkswagen (AA4274TK). Не знаю, как вам, а нам с ребёнком она не особо понравилась, поэтому для начала, мы решили, что будем кормить с этой качельки птичек. Насыпали семечек и зерна. Птичкам вроде норм, нравится. Вот теперь думаем, может эта была не качелька, а скворечник?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в пригороде Киева, Ворзеле, был замечен припаркованный автомобиль, который перекрывал прохожим дорогу.