РУС. | УКР.

воскресенье, 17 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

00:32
​Качель, или скворечник: в сети показали наглого "героя парковки" в Киеве
00:06
Плюс 19: украинский биатлонист показал впечатляющий результат на Кубке мира

16 февраля

23:51
​Заворожила и обокрала: в Киеве задержали опасную воровку, фото
23:50
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Солт-Лейк Сити
23:44
Бегают с пистолетами: появилось видео вооруженных разборок оккупантов на Донбассе
23:19
Нацотбор на Евровидение-2019: определен порядок выступлений участников в финале
23:06
Массовые протесты в Албании: названа истинная причина
22:44
Названы все финалисты Нацотбора на Евровидение-2019
22:37
Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына: новые детали
22:09
Взрыв схрона боеприпасов на Донбассе: появились новые подробности и фото
21:40
Где смотреть онлайн смешанную эстафету Кубка мира в Солт-Лейк-Сити: расписание трансляций
21:39
Нацотбор на Евровидение-2019: видео выступлений участников второго полуфинала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Качель, или скворечник: в сети показали наглого "героя парковки" в Киеве

воскресенье, 17 февраля 2019, 00:32

В сети показали наглого "героя парковки", который бросил свое авто на детской площадке.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"По старой, доброй традиции перед выборами во дворах домов начинают появляться детские площадки. Нам вот, на улице Строителей, 19, повезло меньше - нам привезли лишь одну б/у белую качельку с надписью Volkswagen (AA4274TK). Не знаю, как вам, а нам с ребёнком она не особо понравилась, поэтому для начала, мы решили, что будем кормить с этой качельки птичек. Насыпали семечек и зерна. Птичкам вроде норм, нравится. Вот теперь думаем, может эта была не качелька, а скворечник?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в пригороде Киева, Ворзеле, был замечен припаркованный автомобиль, который перекрывал прохожим дорогу.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: