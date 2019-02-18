В Киеве готовятся заменить 100 км труб теплоснабжения

В этом году на замену более 100 километров устаревших теплосетей столичная власть направит 500 миллионов гривен. Работы начнутся сразу после завершения текущего отопительного сезона.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев.

По его словам, в столице после завершения отопительного сезона начнется масштабная замена труб теплоснабжения, которым уже более 30-40 лет. Прежде всего планируется отремонтировать 100 километров наиболее изношенных теплосетей. На это городские власти выделят 500 миллионов гривен.

"Особое внимание КП "Киевтеплоэнерго" - на наиболее аварийные микрорайоны, где на старте отопительного сезона мы зафиксировали многочисленные аварии", - отметил Петр Пантелеев.

Напомним, в 2018 году столичные власти смогла вернуть в коммунальную собственность теплоэнергетический комплекс Киева, который 17 лет находился в управлении частной компании. За это время изношенность столичных теплосетей достигла почти 80%. На сегодня теплоэнергетический комплекс Киева состоит из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, почти 200 котельных, 2,6 тыс. км теплосетей и мусоросжигательного завода "Энергия".

Перед началом текущего отопительного сезона мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в следующий межотопительный период город должен сделать масштабную замену тепловых сетей. Прежде всего необходимо ремонтировать аварийные участки, где было больше всего повреждений на старте отопительного сезона 2018-2019.

"Поручаю обеспечить необходимое финансирование мероприятий на основе диагностики, проведенной "Киевтеплоэнерго", - отметил тогда Виталий Кличко.